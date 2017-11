Jorge Newbery recibirá mañana a Defensa para abrir la última fecha del Clausura 2017

Mañana, a las 17.30, Jorge Newbery recibirá a Defensa Argentina en el partido que abrirá la fecha 13, última del Torneo Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Este último capítulo, de la primera ronda, será para que se definan las posiciones finales en el grupo de los siete equipos que jugarán las instancias finales del certamen. Al respecto, el encuentro de mañana tiene muy pocos atractivos, ya que el Aviador quedó afuera y "Defe", por más que pierda, clasificará como primero.

En definitiva, la última fecha, número 13, se jugará de la siguiente manera: mañana sábado, a las 17.30, Newbery vs. Defensa; y el domingo, también a las 17.30, completan River Plate (J) vs. BAP; Ambos Mundos vs. Mariano Moreno; Independiente (J) vs. Villa Belgrano; Origone vs. Rivadavia de Lincoln; y Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Junín. Libre tendrá Sarmiento.

Cabe agregar que una vez que quede conformado el orden del grupo de los siete clasificados (del 1° al 7° de la tabla), el primero de ellos esperará una ronda y el resto se enfrentarán en los play off, a un solo partido, de la siguiente manera: el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Los tres ganadores, más el equipo que esperó, jugarán las semifinales.



Partidos de la últimafecha (13) de inferiores

Mañana

Newbery vs. Defensa

Predécima: 20.30

Novena: 19.30

Séptima: 16.15

Quinta: 15.00

Villa vs. Independiente (J)

Décima: 19.30

Octava: 18.30

Sexta: 17.15

Cuarta: 15.30

Origone vs. Rivadavia (L)

Décima: 17.30

Sexta: 16.30

Cuarta: 14.45

Baigorrita vs. Rivadavia (J)

Décima: 18.00

Octava: 17.00

Sexta: 15.45

Cuarta: 13.30

A. Mundos vs. Moreno

Décima: 19.30

Octava: 18.30

Sexta: 17.15

Cuarta: 15.30

River vs. BAP

Décima: 19.30

Octava: 18.30

Sexta: 17.15

Cuarta: 15.30

El domingo

Newbery vs. Defensa

Décima: 19.30

Octava: 18.30

Sexta: 17.15

Cuarta: 15.30

Villa vs. Independiente (J)

Predécima: 20.30

Novena: 19.30

Séptima: 16.15

Quinta: 15.00

Origone vs. Rivadavia (L)

Predécima: 16.15

Novena: 15.15

Quinta: 14.00

Baigorrita vs. Rivadavia (J)

Predécima: 16.15

Novena: 15.15

Quinta: 14.00

A. Mundos vs. Moreno

Predécima: 20.30

Novena: 19.30

Séptima: 16.15

Quinta: 15.00

River vs. BAP

Predécima: 20.30

Novena: 19.30

Séptima: 19.30

Quinta: 15.00

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en séptima y octava; y Deportivo Baigorrita, en séptima.

Al mismo tiempo, el Torneo Clausura de las formativas ya tiene sus primeros campeones a falta de una fecha, ellos son: en octava, Sarmiento; en sexta, Rivadavia de Lincoln; y en cuarta el campeón fue Rivadavia de Junín.