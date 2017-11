Pratto y Barovero confirmaron que no volverán al país

El delantero Lucas Pratto y el arquero Marcelo Barovero, que estaban en la órbita de River para el año que viene, avisaron que no tienen intenciones de regresar al país.

El atacante fue claro: “El hincha de San Pablo puede quedarse tranquilo porque seguiré jugando aquí; estoy muy bien y soy feliz en este club”.

En declaraciones formuladas a Globo Esporte, indicó que la institución paulista “merece tener un 2018 con mucha más alegrías”.

Pratto, figura del San Pablo que pagó por él 6.200.000 dólares, era una de las principales opciones que tenía River para suplir la ausencia de Lucas Alario, vendido al Bayer Leverkusen sobre el cierre del pasado libro de pases.

La otra opción que maneja Marcelo Gallardo es la de Silvio Romero, quien está disputando la liguilla con el América.

El club mexicano está dispuesto a venderlo, pero siempre y cuando River ponga una cifra elevada por su pase.

“No hay chances de que vuelva ahora”, dijo Barovero. El arquero, la última garantía que tuvo el Millonario en ese puesto, le cerró la puerta a un posible retorno al club donde fue ídolo.

“En este mercado no hay chances de volver a River. Es normal que uno piense en algún momento en regresar al club, pero hoy por hoy tengo un contrato firmado, estoy bien en México”, reconoció.

En declaraciones formuladas a TyC Sports, el arquero del Necaxa sostuvo que “las cosas me están yendo como deseaba” y, con un año y medio más de contrato en tierras aztecas, confesó de cara a un retorno en junio: “Es muy difícil imaginar qué puede pasar en el futuro”.

“El de River es un arco del que se habla mucho. El puesto está bien cubierto. Los análisis parten del error y a veces son muy crueles”, cerró Barovero.