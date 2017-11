Afirman que Tevez está muy cerca de volver a Boca

Dirigentes de Boca cercanos al presidente Daniel Angelici aseguraron que el club está muy cerca de llegar a un acuerdo de palabra con el Shenhua Shanghai de China para que Carlos Tevez vuelva a ser jugador de Boca en 2018.

Las fuentes dijeron que esperan que lo que está conversado se vuelque a la documentación escrita y que se firmen los contratos necesarios en este tipo de negociaciones, aunque otros allegados -más cautos- creen que todavía falta para un acuerdo final.

Boca tiene la posibilidad de abonar una cláusula de rescisión del contrato de dos años del delantero, tasada en 6 millones de dólares, antes del 30 de noviembre.

Angelici impulsa la idea de bajar esa cifra o buscar la forma para que el “Apache” vuelva del fútbol chino sin cargo.

Cabe recordar que la familia de Tevez ya se instaló nuevamente en la Argentina desde agosto pasado.

El delantero jugará el próximo domingo su último partido de esta temporada, cuando su equipo dispute la final de la Copa de China.

Tevez jugó su último partido en Boca el 18 de diciembre del año pasado ante Colon de Santa Fe y después pasó al Shenhua Shanghai por un contrato récord de 40 millones de dólares por dos temporadas.

Sin lugar

Carlos Tevez, quien pese a haber iniciado un entrenamiento especial que le permitió bajar de peso y mostrarse en óptimas condiciones físicas, no cuenta con lugar en el Shanghai Shenhua.

Esta situación sumada a la grave lesión de Benedetto lo habrían terminado por convencer de que lo mejor es el regreso para retirarse con la camiseta de Boca y, por qué no, con la Copa que más desean los hinchas.

Sin embargo, la vuelta no resulta tan sencilla debido a que el elenco chino daría el visto bueno si se le abona los seis millones de dólares que vale su cláusula de rescisión. Si bien Carlos Tevez firmó por dos temporadas, el contrato puede romperse siempre y cuando el delantero decida volver a Boca o retirarse del fútbol.

Esta cláusula podrá ser aplicada hasta el 28 de noviembre, día en que se activa el segundo año de contrato del Apache.

Cifras

Boca anunció que no pagará ninguna cifra por el pase y sólo se hará cargo del salario del futbolista. Y como Shanghai Shenhua no tiene intenciones de abonar otros 40 millones de dólares, ya que consideran que el paso del argentino fue decepcionante, serán Carlos Tevez y el elenco chino quienes deberán ponerse de acuerdo para romper con el vínculo.

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Boca, lo considera una pieza clave a Carlos Tevez, por todo lo que representa su figura dentro de un campo de juego.

Además del Apache, el Mellizo podrá contar con Wanchope Abila, a quien el mes próximo se le vencerá el préstamo en Huracán y se sumará a la pretemporada en Cardales.