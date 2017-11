Sarmiento recibe a San Martín (T) con la ilusión de extender la racha positiva

Sarmiento quiere extender su racha positiva ante San Martín de Tucumán, en uno de los partidos que esta noche abrirá la décima fecha del Campeonato de la Primera B Nacional. El encuentro arranca a las 21, se juega en el Estadio "Eva Perón" y el árbitro será Nazareno Arasa.

El equipo que conduce Delfino, que tiene 10 puntos (producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas), no presentará cambios en relación a los once titulares que le ganaron en la fecha pasada a Nueva Chicago, de visitante, por 2 a 0.

De esta manera, la alineación del Verde será con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Matías Sarulyte y Ramiro Arias; Joaquín Vivani, Guillermo Farré, Nicolás Rinaldi y Gonzalo Bazán; Patricio Vidal y Nicolás Miracco.

Además de esos once, ayer el DT dio la lista de concentrados que se completa con el arquero Manuel Vicentini; los defensores Lucas Landa y Maximiliano Méndez; los volantes Nahuel Estévez y Eric Palleros; y los volantes Héctor Cuevas e Ignacio Cacheiro.

Desde lo táctico, durante la semana Delfino aceitó los movimientos que pretende para su equipo, como las proyecciones de los marcadores de puntas Garnier y Landa, la distribución del juego que pretende con Farré y Rinaldi, las aperturas de Vivani y Bazán; y la definición en Vidal y Miracco.

En líneas generales, el entrenador de Sarmiento se mostró conforme con el rendimiento del equipo y por eso repetirá los once que lograron aquella gran victoria en Mataderos, donde el Verde demostró ser un equipo práctico.

En definitiva, habiendo salido de la zona de descenso directo, el Verde de Junín recuperó el optimismo y la confianza en base a rendimientos aceptables y resultados que le permitieron sumar. Por eso, esta noche, con el apoyo de su gente, el equipo de nuestra ciudad intentará quedarse con los tres puntos para seguir escalonado posiciones y revivir el objetivo inicial de llegar al final del torneo peleando por el ascenso.



Arranca la décima fecha

Hoy

21.00: Sarmiento vs. San Martin (T)

21.30: Ind. Rivadavia vs. Ferro

Mañana

17.00: Los Andes vs. Estudiantes (SL)

17.05: Quilmes vs. Almagro

21.30: All Boys vs. Brown (PM)

El domingo

17.00: Boca Unidos vs. Instituto

17.00: Gimnasia (J) vs. Santamarina

17.00: Aldosivi vs. Brown (A) 20.30: Villa Dálmine vs. Nueva Chicago

22.00: Mitre (SdE) vs. Flandria



El lunes

19.00: Dep. Morón vs. Agropecuario

21.05: Atl. Rafaela vs. Juv. Unida (G)

LIBRE: Riestra