Rivadavia (J) y Newbery repartieron puntos en el cierre de la fecha 12

Rivadavia de Junín y Jorge Newbery repartieron puntos en el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Anoche, el Albiceleste y el Aviador empataron 2 a 2, en un entretenido partido donde los goleadores fueron Kevin Pérez y Gonzalo Torres para el local; mientras que Jean Pierre Solis y Gastón Malnero marcaron para la visita.

En Lincoln, estaba previsto que Rivadavia de esa localidad se enfrentara con Baigorrita pero el encuentro debió suspenderse por falta de efectivos policiales.

La última fecha, número 13, se jugará de la siguiente manera: el sábado, a las 17.30, Newbery vs. Defensa; y el domingo, también a las 17.30, completan RiverPlate (J) vs. BAP; Ambos Mundos vs. Mariano Moreno; Independiente (J) vs. Villa Belgrano; Origone vs. Rivadavia de Lincoln; y Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Junín. Libre tendrá Sarmiento.