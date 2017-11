Benedetto dijo a un rival “te compro y jugás en el patio de mi casa”

Luego de la victoria de Racing el domingo último, el jugador de la Academia, Sergio “Chino” Vittor, mencionó que el delantero de Boca, Darío Benedetto, fue despectivo en niveles antideportivos con el mediocampista Diego “Pulpo” González. Ayer se conoció que el lesionado atacante “xeneize” le dijo: “Te compro y te pongo a jugar en el patio de mi casa”.

“Yo escuché lo que le dijo al Pulpo, estaba al lado de él. Hay cosas que no se dicen”, afirmó el defensor de Racing el martes.

Y este miércoles, el propio volante de Racing decidió terminar con la incógnita en el programa televisivo Jogo Bonito.

Allí contó qué fue lo que le dijo el 9 del Xeneize, que terminó el partido con una rotura de ligamentos de la rodilla.

“Benedetto me dijo que si él quería me compraba y me ponía a jugar en el patio de su casa.

Por eso dijimos después que a los jugadores de Boca les faltaba humildad”, subrayó el “Pulpo” González.