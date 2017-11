“Es imposible que Lautaro se vaya a fin de año”

Victor Blanco, presidente de Racing, garantizó ayer la continuidad del delantero Lautaro Martínez, al asegurar que “es imposible que se vaya a fin de año” a otro club, a pesar del interés de varios equipos de Europa por contratarlo.

“Es imposible que Lautaro (Martínez) se vaya de Racing a fin de año”, sentenció el dirigente.

El Borussia Dortmund de la Bundesliga y Atlético de Madrid de la Liga de España son dos de los clubes europeos que demostraron interés por contratar al joven bahiense, de 20 años.

A propósito, el padre de Lautaro, Mario Martínez, reconoció la existencias de “conversaciones” con emisarios de la entidad alemana, que este domingo presenciaron el clásico ante Boca en La Bombonera, donde el delantero brilló con un gol y una asistencia.

“El jugador no va a ir a ningún club del fútbol argentino”, amplió Blanco en charla con Radio Uno en referencia a los rumores que indican un supuesto interés de Boca Juniors, lo que podría acentuarse por la severa lesión de Darío Benedetto.

“Tiene que ir a Europa. Ningún club de Argentina le va a pagar más de lo que le paga Racing”, concluyó Blanco.

Al ser consultado acerca de la victoria de Racing ante Boca, Blanco indicó: “Ojalá esto sea el punta pie inicial para algo bueno. No tengo dudas de que de está situación se sale todos juntos. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas”.

¿Sin Licha en el clásico?

El capitán y máximo referente del plantel de Racing, Lisandro López, se perdió el choque en la Bombonera por un cuadro febril, pero lo que alimentó la polémica que ya existía en torno a la relación del atacante con Diego Cocca, fue el propio técnico, quien luego de la victoria frente a Boca, se encargó de aclarar que Licha no tiene el puesto asegurado para el clásico del sábado (a las 21.30, en el Cilindro), frente a Independiente, por más que llegue en condiciones.

El cortocircuito salió a la superficie. Es más que evidente. Porque hace unas semanas, Lisandro López lanzó sus críticas sobre el juego de la Academia, reclamando más atrevimiento para encarar los partidos. Y la devolución, de parte del cuerpo técnico, llegó, tarde pero seguro. Primero Cocca dijo en la conferencia de prensa que “estamos esperando que jugadores de la jerarquía como Lisandro López aparezcan en este mal momento del equipo”, desnudando que el atacante no ofrecía soluciones en materia ofensiva.

Y como si eso fuera poco, apenas se consumó la victoria en la Bombonera, el DT tiró otra bombita: “No sé si Lisandro López va a jugar con Independiente, por más que llegue bien físicamente. A mí me gustó cómo jugó el equipo ante Boca. Triverio y Lautaro Martínez hicieron un gran trabajo”.