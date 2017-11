Sarmiento arrancó la semana de trabajo con la mente puesta en San Martín (T)

El plantel de Sarmiento realizó ayer el primer entrenamiento de la semana, tras el gran triunfo logrado el sábado frente a Nueva Chicago. Ayer, el grupo de futbolistas se reencontró por la mañana en Ciudad Deportiva con la mente puesta en el partido que jugará el viernes, a las 21, en el Estadio "Eva Perón", frente a San Martín de Tucumán por la fecha 10 del Torneo de la B Nacional.

A pesar del mal clima, que incluyó un poco de lluvia, los dirigidos por Iván Delfino practicaron con total normalidad y entre las principales novedades se pudo ver al volante Gonzalo Bazán entrenando junto a sus compañeros, descartando así algún tipo de lesión.

Cabe recordar que Bazán había sido reemplazado en el choque contra Chicago, en el segundo tiempo, acusando una molestia muscular. Para suerte de Delfino, el volante solo sufrió una contractura y estará en condiciones de afrontar el próximo compromiso.

El trabajo de ayer se dividió en dos grandes grupos. Por un lado, los titulares que estuvieron frente a Chicago realizaron movimientos livianos, de mucho trote y elongación; mientras que los futbolistas que no fueron tenidos en cuenta tuvieron una mañana más intensa, que incluyó una parte física y también un contacto con el balón.

Según el esquema de trabajo difundido por el cuerpo técnico que encabeza Delfino, Sarmiento se entrenará hoy por la tarde en el Estadio para realizar los primeros movimientos tácticos. Mañana la práctica se realizará a la mañana, en Ciudad Deportiva, con el ensayo de fútbol formal donde el DT pondría en cancha el probable once inicial para recibir a los tucumanos; y el jueves, por la tarde, ratificará esos titulares en la jornada que realizará en el "Eva Perón".

Cabe recordar que por la fecha 10 se enfrentarán: Los Andes vs. Estudiantes (SL); Aldosivi vs. Brown (A); All Boys vs. Brown (PM); Mitre (SdE) vs. Flandria; Dep. Morón vs. Agropecuario; Atlético Rafaela vs. Juventud Unida (G); Boca Unidos vs. Instituto de Córdoba; Quilmes vs. Almagro; Sarmiento (J) vs. San Martin (T); Villa Dálmine vs. Nueva Chicago; Gimnasia (J) vs. Santamarina; e Independiente de Rivadavia vs. Ferro. Libre: Riestra.