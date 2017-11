Racing le quitó el invicto a Boca en La Bombonera

Boca, líder de la Superliga, cayó 2-1 frente Racing en la Bombonera, en un partido correspondiente a la novena fecha del certamen y perdió así un invicto de 8 fechas consecutivas. Además, la última vez que había perdido en su casa había sido en el clásico ante River por 3 a 1 en el torneo pasado.

Por su parte, la visita consigue un impulso anímico fundamentalmente de cara al clásico con independiente de la próxima semana y teniendo en cuenta que Lisandro López, su máximo referente, no jugó por ser víctima de un cuadro gripal.

La Academia se puso en ventaja con un golazo de Lautaro Martínez a los 36 minutos de partido. Pero el Xeneize llegó rápidamente a la igualdad por intermedio de Darío Benedetto de penal (40').

En el complemento, Augusto Solari (8') le dio la ventaja al equipo de Avellaneda.

El conjunto de Diego Cocca apostó por defenderse, darle la pelota a Boca y esperar por una contra para apostar a la velocidad de Lautaro Martínez, la figura del partido. La estrategia fue perfecta y los dos goles llegaron por esa vía.

Mientras que el conjunto de Guillermo Barros Schelotto padeció la falta de ideas en ataque y las fallas en defensa. Con centros al área y remates de media distancia, prácticamente no complicó el arco defendido por Juan Musso, que tuvo una brillante tapada a Pablo Pérez en el final del partido.

Paolo Goltz tuvo uno de sus peores partidos en Boca, fallando en momentos claves, como en el segundo gol que calculó mal un pique y dejó el hueco en su espalda.

Por su parte, Leonardo Jara, reemplazado en el entretiempo y Frank Fabra, sufrieron el retroceso y la velocidad de los volantes ofensivos de Racing.

El hincha de Boca abandonó el estadio preocupado, pero no por la derrota ni por el mal funcionamiento del equipo, sino por la lesión de Darío Benedetto. El goleador abandonó el partido en el segundo tiempo por un fuerte dolor en su rodilla derecha tras una mala caída.

Las polémicas estuvieron en torno a las expulsiones. Benedetto y Bouzat, quien ingresó en el complemento en reemplazo de Cristian Espinosa, debieron haber visto la tarjeta roja por dos infracciones desmedidas. Además, Fabra y Pablo Pérez, luego de ser amonestados, fueron protagonistas de varias situaciones merecedoras de la segunda tarjeta amarilla.

De esta manera, Boca mantiene la punta con 24 puntos, seis más que sus escoltas San Lorenzo y Unión y 12 más que River, que el sábado cayó ante Independiente en Avellaneda.

Mientras que Racing, tuvo el mejor partido del semestre, llega a 12 en el torneo y se prepara para el clásico de la próxima fecha.