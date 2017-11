BAP le ganó a Ambos Mundos y Moreno empató con el Rojo

El Torneo Clausura 2017 comenzó a definir sus clasificados. Los resultados que van dejando la fecha 12 ya determinaron que son seis los equipos que ya están clasificados para jugar la próxima ronda. La última vacante será para Sarmiento o Independiente de Junín.

En el marco de este decimosegundo capítulo, ayer BAP le ganó a Ambos Mundos y con la victoria el equipo de Luis Forzano se aseguró el pasaje a la próxima instancias. Ezequiel Sartori y Oscar Sánchez marcaron para el triunfo del ferroviario.

Por otra parte, anoche, en el estadio de Mariano Moreno, el local e Independiente de Junín igualaron sin goles y en ese reparto de puntos fue el Rojo el que quedó más complicado aunque le queda una chance, en la última fecha, cuando reciba a Villa Belgrano.

La jornada 12 se cerrará este miércoles, a las 21, con dos encuentros: Rivadavia de Lincoln frente a Deportivo Baigorrita juegan en el Estadio "Leonardo Costa" de El Linqueño (Lincoln); y Rivadavia de Junín recibirá en su estadio a Jorge Newbery.

Cabe recordar que en esta primera etapa, a disputarse en trece fechas, accederán a la siguiente ronda los primeros siete equipos. A igual cantidad de puntos, pasará el que venció en el partido entre sí y en el caso de que hayan empatado se definirá por mayor ventaja de goles.

Partidos de la fecha 13: River Plate (J) vs. BAP; Ambos Mundos vs. Mariano Moreno; Independiente (J) vs. Villa Belgrano; Origone vs. Rivadavia de Lincoln; Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Junín; y Newbery vs. Defensa. Libre: Sarmiento.