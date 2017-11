Racing lo frenó a Boca en "La Bombonera": ganó 2 a 1

Racing mostró una cara renovada, fue efectivo en ataque, combativo en el medio y firme en defensa y dejó al líder Boca sin invicto y sin récord, al superarlo esta noche por 2 a 1, en un caliente partido disputado en la Bombonera y correspondiente a la novena fecha de la Superliga.

Lautaro Martínez, a los 36 minutos del primer tiempo, y Augusto Solari, a los 8 del segundo, marcaron los goles de la "Academia", mientras que Darío Benedetto, de penal, convirtió para el local, a los 40 de la primera parte.

Pese a la derrota, el elenco boquense, que venía de ganarle a River en el Monumental (2-1), sigue en lo más alto de la tabla de posiciones, con 24 unidades, seis más que San Lorenzo y Unión.

Además, Boca, que había logrado ocho triunfos en fila, no pudo alcanzar la mejor racha histórica de victorias seguidas en el inicio de un certamen, marca que sigue en manos de River, que logró nueve festejos sobre igual cantidad de partidos disputados en el Apertura 91.

En tanto, el conjunto de Avellaneda, que llegaba de empatar como local ante Talleres (1-1) y con muchas dudas en cuanto a su rendimiento, alcanzó los 12 puntos y sigue lejos de la cima.

En cuanto al partido, la visita fue inteligente para cortar los circuitos de juego de local, dio pelea en la mitad de la cancha, fue efectivo en ataque y firme en defensa, cerrando una buena labor en la Bombonera.

Por su parte, Boca no tuvo la frescura de otros encuentros, mostró muchos problemas para romper el cerco defensivo de la "Academia" y falencias en defensa, algo que no venía ocurriendo.



Primer tiempo repartido y con mucha fricción



Boca dominó las acciones y jugó en terreno rival en los primeros minutos del partido, pero sus incursiones ofensivas se diluían en tres cuartos de cancha y no lograba generar peligro frente al arco defendido por Juan Musso.

En ese lapso de dominio, el conjunto "xeneize" recién pudo inquietar a los 16 minutos, con una buena jugada colectiva, en la que la pelota pasó por Pavón y Benedetto y Pérez, y terminó con un remate a colocar de este último, que salió apenas desviado.

Pasados los 20 minutos, la "Academia" emparejó el trámite a partir de ganar la pelea en la mitad de la cancha, donde creció la figura del "Pulpo" González, mientras que Martínez le traía problemas al fondo local.

Con varias pelotas paradas lanzadas en forma de centro, el elenco de Avellaneda estuvo cerca, hasta que a los 36 minutos Martínez, tras combinar por la izquierda con Enrique Triverio, abrió la cuenta para la visita con un formidable derechazo desde la medialuna del área, que superó la estirada de Agustín Rossi.

Boca sintió el golpe, salió con decisión a buscar emparejar nuevamente el marcador y tres minutos más tarde Miguel Ángel Barbieri le cometió penal al uruguayo Nahitan Nández, siendo Benedetto el encargado de ejecutar la falta, con un remate cruzado, que engañó a Musso y se convirtió en el 1 a 1.



Racing golpeó otra vez y aguantó con firmeza en el segundo tiempo



Jugados ocho minutos del segundo tiempo, Racing volvió a ponerse en ventaja en otra jugada que tuvo como protagonista a Martínez. Salió un pelotazo largo desde la defensa de Racing, Paolo Goltz erró en el cálculo, Martínez se llevó el balón, puso un gran pase a espaldas de los defensores para Solari y este definió con clase, de zurda.

Cinco minutos después, lo tuvo Pavón, pero su derechazo salió a un par de metros del palo izquierdo del arco defendido por Musso.

Con el correr de los minutos, la "Academia" se recostó unos metros más atrás, pero seguía siendo compacto y Boca no encontraba huecos para quebrar las líneas rivales.

A los 33 lo tuvo otra vez Pavón, pero su disparo salió desviado luego de que Musso atoró a Benedetto y le alcanzó a manotear la pelota con lo justo en el área chica.

Cerca del final, cuando se jugaba tiempo de descuento, Musso sacó la pelota del partido, volando sobre su palo derecha para enviar al córner un derechazo de Pablo Pérez que tenía destino de gol.

Síntesis



Boca 1 - Racing 2.

Estadio: Alberto J. Armando (Boca).

Árbitro: Darío Herrera.

Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto, Cristian Espinoza. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing: Juan Musso; Renzo Saravia, Sergio Vittor, Miguel Barbieri, Alexis Soto; Augusto Solari, Egidio Arévalo Ríos, Diego González, Andrés Ibargüen; Lautaro Martínez y Enrique Triverio. DT: Diego Cocca.

Goles en el primer tiempo: 36m Martínez (R ), 40m Benedetto, de penal (B).

Gol en el segundo tiempo: 8m Solari (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Gino Peruzzi por Jara (B), 17m Agustín Bouzat por Espinoza (B) , 30m Brian Mansilla por Ibargüen (R), 37m Walter Bou por Benedetto (B), 39m Matías Zaracho por Solari (R), 43m Marcelo Meli por González (R ).