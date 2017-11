Enorme triunfo del Verde en Mataderos

Volvió la alegría al mundo Sarmiento. El equipo de Iván Delfino, sin tener un gran partido, pegó en los momentos justos y logró una victoria enorme, de visitante, frente a Nueva Chicago. Fue por 2-0, en uno de los partidos que abrió la novena fecha del Torneo de la B Nacional.

De esta manera, el Verde de nuestra ciudad, que ahora llegó a los 10 puntos, obtuvo ayer su segundo triunfo en el torneo, el primero en condición de visitante y doblegó con justicia a Nueva Chicago (11), por 2-0, con goles de Nicolás Miracco, a los 19 del primer tiempo; y de Ignacio Cacheiro, a los 46 del complemento. Como si fuera poco, con la victoria, Sarmiento logró escalar posiciones en la tabla general y salió de la zona de descenso directo.

En el trámite de las acciones, la primera etapa mostró un encuentro entretenido y por momentos bien jugado. En ese contexto, los dirigidos por Delfino fueron efectivos en el área rival, ante un Chicago que desperdició una chance muy clara, a los 9 minutos, cuando el paraguayo Gabriel Ávalos, solo frente a Pellegrino, la tiró por encima del travesaño.

La reorganización de la defensa que dispuso Delfino para este encuentro fue un acierto. Porque Garnier, como marcador de punta derecho, impuso su experiencia y orden; Capelli y Sarulyte fueron muralla y Ramiro Arias jugó con el sacrificio de siempre.

La seguridad que transmitió la defensa del Verde fue una clave en el conjunto de nuestra ciudad. A partir de allí, el juego se inclinó a favor de Sarmiento, quien tuvo su premio allá por el minuto 19.

Guillermo Farré, vivo, inteligente, leyó una jugada que intentó hacer Chicago para salir jugando y la rompió. Quitó el balón casi en la mitad de la cancha y jugó rápido para Vidal. "El Pato" devolvió para Rinaldi y "El Flaco" la "cacheteó" de primera para dejar solo a Miracco con el arquero.

Al "9" de Verde parecía que le quedaba para la zurda. Amagó que le iba a pegar como venía y enganchó. Con ese movimiento engañó a los defensores y de derecha la clavó en el ángulo izquierdo de Leandro Requena. Tremendo golazo. Festejo a los cuatro vientos y alegría total en todo Junín.

El 1-0 silenció a la República de Mataderos. Por momentos, Chicago lo intentaba pero el orden de Sarmiento siempre neutralizó los ataques. Así se fue marchando el primer tiempo. Con el local desesperado y sin juego, con el Verde ordenado y sabiendo cómo lastimar.

En el complemento el Verde aguantó y logró los tres puntos

En el segundo período, Nueva Chicago lo fue buscar un poco más arriba. El DT Facundo Argüello adelantó las líneas en procura de la igualdad, pero no hubo claridad ni funcionamiento colectivo, más allá de alguna intención que exhibió el "interminable" Christian "Gomito" Gómez.

El local lo intentaba por la izquierda y se chocaba con Arias; iba por derecha y Garnier salía al cruce. No podía. El equipo de Delfino estaba bien y por eso se animó a más. Las que recuperaba las jugaba de contra y tuvo la chance de ampliar la diferencia en varias ocasiones.

Pero el Verde no liquidaba el partido y el paso de los minutos iban despertando al fantasma del empate. Encima, "El Pato" le ganó un mano a mano al defensor y convirtió ante la salida del "1" pero el línea levantó la bandera señalando una mano. Mala apreciación que nuevamente perjudicó a Sarmiento.

La renovación de oxígeno también fue otro acierto de Delfino. Metió a Nahuel Estévez por Bazán; a Cacheiro por Vivani y a Landa por Vidal para cerrar el partido.

En definitiva, en las réplicas, Sarmiento siempre entregó la sensación de ser más peligroso y terminó definiendo el encuentro con gran jugada de Miracco, quien con mucho coraje robó la pelota, llegó al fondo y jugó atrás para que Cacheiro, pegándole mordido, marcara el 2-0 final.

Enorme triunfo, de visitante y ante uno de los "cucos" que tiene la B Nacional. El equipo de Delfino sumó de a tres. Ganó bien, escaló posiciones y se alejó del descenso directo. Nada más y nada menos. Tarde redonda que se festejó a lo grande.