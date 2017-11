Declaraciones

Iván Delfino: "En los detalles se ganan o pierden los partidos"

Para el entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, la victoria de su equipo "fue justa". Al término del encuentro, el DT expresó: "Tuvimos posibilidades y las supimos aprovechar. La victoria es un gran aliciente para los jugadores. Lo estábamos necesitando".

En la misma línea, completó: "La victoria también sirve para recuperar la confianza y seguir mejorando. Tenemos que seguir trabajando en los ajustes, creo que en los detalles se ganan o pierden los partidos. Tenemos que ser consientes de eso y seguir en este camino".

Por su parte, el entrenador de Nueva Chicago, al finalizar el partido reconoció: "Sarmiento aprovechó nuestros errores y supieron a conseguir la ventaja en el marcador".

Rinaldi: "Estuvimos detrás de la pelota pero hicimos el gol"

El buen volante del Verde, Nicolás Rinaldi, también habló con los medios al finalizar el encuentro. En su balance, dijo: "Fue un partido complicado, duro, pero nos llevamos los tres puntos y estamos contentos, además, porque no recibimos goles".

Sobre la confianza que le da el entrenador en su nueva función, agregó: "Tengo más juego por el medio y me gusta más jugar ahí. De a poco me voy sintiendo mejor. Hoy (por ayer) tuve la suerte de habilitar a Miracco en el primer gol. Muy contento por eso".

Para finalizar, Rinaldi dijo: "Es cierto que por momentos estuvimos detrás de la pelota pero hicimos el gol, cuando tuvimos que defender lo hicimos y es el carácter bueno que demostró el equipo. Vi un equipo concentrado, ellos se movían bien, pasaban los dos laterales y se movían en las espaldas. Nosotros intentamos romper este juego y por eso nos replegamos un poco".

Ignacio Cacheiro: "Por suerte se nos pudo dar, cambiamos la cabeza"

Ignacio Cacheiro ingresó en el segundo tiempo para poner el 2 a 0 final. Sobre sus emociones, el delantero del Verde dijo: "Contentos más que nada por el triunfo, lo veníamos buscando ya hacía varios partidos y por ahí nos quedamos con un sabor amargo. Hoy por suerte se pudo dar y pudimos cambiar la cabeza".

Agregó: "Nos hacía falta un poquito de suerte y en el segundo gol la tuvimos. Pero hicimos un gran partido, inteligente, en donde sacamos la ventaja y se dieron los resultados".

Sobre su ingreso, comentó: "El entrenador me dijo que me iba a mandar arriba para tratar de agarrar alguna peinada y lo pudimos lograr luego de una pelota servida que me dejó Nico (Miracco)".

Por último, dijo: "Tenemos que estar concentrados para que no nos pase lo que nos venía pasando. Estamos mejorando de a poco, al principio del torneo nos faltó el gol y lo fuimos corrigiendo, ya que estamos convirtiendo todos los partidos. Nos faltaba concentrarnos un poco porque después de marcar, nos relajábamos un poco y hoy eso no nos pasó". "Este es el camino para seguir creciendo y vamos limando las cosas a medida que pasa el tiempo", finalizó.