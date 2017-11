Jorge Newbery deberá esperar hasta el martes para jugarse la permanencia

Debido a una disposición de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.), el descenso de la Zona A de la Región Bonaerense Pampeana Norte se definirá recién el martes desde las 17 horas.

A último momento, el Consejo Federal emitió el anuncio, ya que por los festejos relacionados al aniversario 135º de la ciudad de La Plata la policía no puede cubrir los encuentros, y porque las definiciones por clasificación y descensos se deben jugar en día y horarios unificados.

No obstante, mañana sólo jugarán los equipos que nada tienen que ver con el descenso; es decir, Camioneros visitará a Bragado Club (ya salvado y sin posibilidades de alcanzar a Independiente de Chivilcoy); y Club Mercedes ante CRIBA.

Tras estos dos encuentros, el martes, de las 17, Jorge Newbery recibirá a Adip de La Plata para jugar una verdadera final. Es que el equipo de Marcelo Messina irá en busca de una victoria que le permita lograr el objetivo de quedarse en el Federal B. El encuentro corresponde a la fecha 18 y será arbitrado por Fernando Darío López, oriundo de Arrecifes.

Sin dudas que para el Aviador será un partido determinante. Si el conjunto de nuestra ciudad logra una victoria, no dependerá de nada ni nadie para festejar la permanencia. Si pierde o empata tendrá que aguardar el resultado de los encuentros que estarán disputando, en el mismo día y horario, Everton de La Plata vs. Independiente de Chivilcoy; y El Linqueño vs. Viamonte Fútbol Club.

Cabe recordar que por el régimen de descenso, finalizada esta primera etapa, se confeccionará por zona la tabla general de posiciones. Los ubicados en el último lugar de cada una de las tablas descenderán al Torneo Federal “C” Edición 2017 (Total: 16 equipos).

En todos los casos de empates en puntos de dos o más clubes de la misma zona, a los fines de determinar descensos, se realizarán partidos definitorios entre ellos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 del Reglamento General de la AFA.