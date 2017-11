Mac Allister confirmó que el “Enard seguirá funcionando”

El secretario de Deporte de La Nación, Carlos Mac Allister, relativizó el posible cambio en la financiación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y, pese a las críticas de muchos deportistas argentinos, aseguró que la nueva modalidad no afectaría a los recursos destinados para ellos.

“El Enard va a seguir funcionando igual y será el Estado quien lo financie, lo único que cambiará es eso, el financiamiento”, dijo Mc Allister en diálogo con TyC Sports.

La preocupación surgió a partir del proyecto de reforma impositiva que prevé derogar un artículo de la Ley 26.573 que establece que el 1 por ciento de la facturación de la telefonía móvil sea destinado a las arcas del Enard.

Si efectivamente el artículo se deroga, ya no serán los capitales privados los que financien a los deportistas de alto rendimiento, sino el Estado.

Esta situación puso en alerta a los deportistas, quienes siempre destacaron la importancia de los recursos otorgados por el Enard para poder desarrollarse, llevar a acabo viajes costosos y representar al país en los torneos más importantes a nivel mundial.

“El dinero que reciba el Enard va a a ser el mismo o más. Los deportistas tienen que estar tranquilos. No está en juego el Enard, ni está en duda la capacidad de quienes lo conducen. Seguirá todo igual”, subrayó Mac Allister.

Y agregó: “Los argentinos siempre estamos descreyendo del Estado. Pero, por ejemplo, acá en la Secretaría de Deporte hemos siempre pagado las becas al día. Yo no es que como hombre del deporte estoy a favor del nuevo financiamiento, pero como hombre del Gobierno digo que lo que se busca es motorizar la economía y para eso se cambia el método de financiación. Cada impuesto que había y que uno saca obviamente que estaba destinado en tratar de solución alguna cuestión, pero lo que hay que hacer es empezar a confiar en el Gobierno. Yo también me estoy jugando mi palabra, no tengo por qué estar acá, pero hablo y lo digo porque tengo confianza en este Gobierno. Si el Enard se queda sin fondos yo me voy. Me voy a La Pampa. Pero no va a ser así”.

En tanto, el presidente del Comité Olímpico Argentino y del Enard, Gerardo Werthein, mostró su preocupación a través de su cuenta de Twitter: “Estamos todos trabajando en la búsqueda de una solución para todos nuestros deportistas y para el Enard. Confío en que encontraremos una solución entre todos”.