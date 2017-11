River afronta un duro desafío frente al Rojo

River, aún herido por dos impactos durísimos, la eliminación de la Copa Libertadores y la derrota como local en el Superclásico, golpes que no maquilló con su acceso a la final de la Copa Argentina, visitará hoy a Independiente, que apelará a varios suplentes debido a que priorizará su participación en la Copa Sudamericana y la semifinal que animará la semana próxima.

El clásico, válido por la novena fecha de la Superliga, se jugará a partir de las 21.30 en la cancha de Independiente, será arbitrado por Silvio Trucco y lo televisará TNT Sports.

Esa serie de derrotas fueron interrumpidas el domingo pasado con una victoria sobre Deportivo Morón (3-0) en Mendoza que le permitió instalarse en la final de la Copa Argentina, que definirá con Atlético Tucumán.

En ese contexto, con la Superliga liderada por Boca con 24 unidades, es decir puntaje ideal producto de ocho victorias en igual cantidad de presentaciones, River está lejos con 12 unidades y le tocará Independiente, un rival a su medida ya que suele festejar cada vez que lo enfrenta.

Además, Independiente, también con 12 puntos, reservará a varios titulares debido a que el martes visitará a Libertad de Paraguay en una de las semifinales de la Sudamericana, su gran objetivo del año.

En River, el Muñeco Gallardo ensayó en la semana con la inclusión de Ariel Rojas en lugar de Ignacio Nacho Fernández, quien fue expulsado en el Superclásico por una violenta infracción al colombiano Edwin Cardona (de esa falta vino el tiro libre que derivó en el primer gol de Boca) y deberá purgar dos fechas de suspensión.

De todas maneras, Gallardo no descarta la inclusión del mendocino Enzo Pérez, quien se reincorporó al plantel tras haber participado de la gira que el Seleccionado argentino realizó por Rusia, con una victoria sobre el anfitrión de la próxima Copa del Mundo (1-0) en Moscú y una derrota frente a Nigeria (4-2) en la ciudad de Krasnodar.

En ese contexto, los cambios en relación al equipo que perdió con Boca serían seguro el ingreso de Nicolás De La Cruz por “Nacho” Fernández, aunque el uruguayo juega más adelantado y la función del ex Gimnasia la cumplirá Rojas, mientras que si no está en buenas condiciones físicas Enzo Pérez será titular Carlos Auzqui, otro de los refuerzos cuestionados desde que llegó en enero pasado debido a sus malas actuaciones.

River intentará recuperar el funcionamiento ofensivo en una zona en la que se destacan Gonzalo “Pity” Martínez y Scocco, quienes estarán más acompañados con la presencia del uruguayo, De La Cruz.

En Independiente, el entrenador Ariel Holan había diagramado un equipo casi entero de suplentes, pero cambió de idea y jugarán algunos titulares, tales los casos del arquero uruguayo Martín Campaña, Juan Sánchez Miño y quizá el capitán Nicolás Tagliafico y el goleador Leandro Fernández.