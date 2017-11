“Nuestro principal objetivo es el campeonato”

El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, advirtió que más allá del festejado triunfo sobre River Plate, todavía no se ganó la Superliga, “el objetivo” del plantel.

“Tenemos que ser conscientes de que le ganamos a River, pero no el campeonato, que es nuestro objetivo. Este camino sigue y sabemos que no vamos a ganar todos los partidos, pero no podemos nunca dejar de dar todo”, enfatizó.

Y señaló: “De la confianza hemos hablado, sabemos que estamos contentos, reconocemos al plantel el esfuerzo y el mérito de ganar en cancha de River, pero arranca otra película con Racing y, como cada día, tenemos que poner lo más alto posible a Boca”.

“El equipo está muy bien, todas las estadísticas son reales y muy buenas -prosiguió-, hemos logrado un campeonato, ahora estamos primeros y vamos preparando un gran equipo para el año que viene, felices y contentos. Pero sabemos que cada domingo hay que jugar bien, ganar, representar mejor la camiseta”.

En conferencia de prensa, Barros Schelotto adelantó que enfrentarán a “un equipo que tiene muy buenos jugadores, jóvenes y de experiencia”.

“Hoy puede no estar en el mejor momento por la eliminación en la Copa Sudamericana, pero tiene un entrenador que fue campeón con Racing”, agregó.

En cuanto a la posible llegada de Walter Montoya, aclaró el entrenador: “No hablé con el jugador, es lo mismo si hablo o no, el interés de Boca está por encima. No es necesario el trámite de llamarlo, pero de los refuerzos vamos a hablar en diciembre”.