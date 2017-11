Pratto vuelve a sonar en Núñez

Marcelo Gallardo sabe que River necesita un 9 de área para acompañar a Ignacio Scocco en el frente de ataque y volvió a poner en órbita el nombre de Lucas Pratto, actualmente en San Pablo.

Pratto, que fue sondeado en 2014, pero el pase no se concretó tras la negativa de Vélez, llegó al conjunto paulista en 2017 en una cifra cercana a los seis millones de dólares por el 50 por ciento de su pase.

“Siempre que suena mi nombre en equipos como River y Boca, me genera orgullo, pero por ahora no me llamó nadie”, expresó el atacante en diálogo con Closs Continental.

El jugador reconoció que los números que se manejan en Brasil son complicados para la economía de Argentina, aunque recordó un detalle que podría facilitar la operación: “Es difícil, pero no hay cláusula de salida y eso puede ser una ventaja. Me gustaría volver al fútbol argentino algún día. Debería llegar una oferta, porque siempre se habla y no llega nada”.