Una visita de alto riesgo

Sarmiento tendrá hoy un partido de alto riesgo. Es que a partir de las 17 jugará en la República de Mataderos frente al siempre difícil equipo de Nueva Chicago. El encuentro será arbitrado por Ramiro López y tendrá la transmisión en vivo de TyC Sports.

De cara al choque de esta tarde, el DT del Verde, Iván Delfino, realizará dos modificaciones en el once inicial; saldrán Maximiliano Méndez y Lucas Landa para que ingresen Gonzalo Bazán y Matías Sarulyte.

Según lo ensayado durante la semana, Delfino apostará a conformar una defensa con jugadores de mayor experiencia pero para eso moverá también la zona media del equipo.

El cambio de puesto por puesto es cantado en el caso de Sarulyte por Landa; pero para cubrir el puesto de Méndez el DT decidió retrasar a Yamil Garnier y sumar en la mitad de la cancha a Gonzalo Bazán.

En principio, la decisión del entrenador se basaría en la seguridad, experiencia y proyección que le aportaría Garnier en el lado derecho de la defensa; pero el lugar que deja el capitán en la zona media seguramente será difícil de suplantar ya que el "8" del Verde venía siendo la figura del equipo por la presión que ejercía sobre los volantes rivales y por las asistencias a los delanteros.

En definitiva, Delfino apostará por Fernando Pellegrino; Garnier, Javier Capelli, Sarulyte y Ramiro Arias; Joaquín Vivani, Guillermo Farré, Nicolás Rinaldi y Bazán; Patricio Vidal y Nicolás Miracco. El resto de los convocados, de los que saldrá el banco de suplentes, son el arquero Manuel Vicentini; los defensores Méndez y Landa; el volante Nahuel Estévez; y los delanteros Julian Brea, Ignacio Cacheiro, Héctor Cuevas y Joaquín Boghossian.

Hoy arranca la novena fecha

El programa completo con los respectivos días, horarios y árbitros, de la novena fecha de la B Nacional es el siguiente:

Hoy, a las 17: Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Mitre de Santiago del Estero, Maximiliano Ramírez; y también a las 17 juegan Nueva Chicago vs. Sarmiento de Junín, Ramiro López.

Mañana, a las 17.00: Brown de Adrogué vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, Bruno Bocca; a las 17.00: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Aldosivi de Mar Plata, Gerardo Méndez Cedro; también a las 17.00: Flandria vs All Boys, Pablo Dóvalo; y Almagro vs. Boca Unidos de Corrientes, Sebastián Ranciglio; a las 18.00: San Martín de Tucumán vs. Quilmes, Pablo Echavarría; y a las 19.00: Sportivo Estudiantes de San Luis vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el estadio Juan Gilberto Funes (La Punta), Luis Álvarez.

El lunes 20, a las 17.00: Deportivo Riestra vs. Los Andes, Cristian Cernadas; a las 19.00: Instituto de Córdoba vs. Atlético de Rafaela, Alejandro Castro; a las 20.30: Ramón Santamarina de Tandil vs. Villa Dálmine, en el estadio Municipal General San Martín de Tandil, Pablo Díaz; y a las 21.05: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Deportivo Morón, Yamil Possi.