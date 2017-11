Espinoza y Solari ofrecieron una conferencia

El delantero de Boca Cristian Espinoza y el mediocampista de Racing Augusto Solari compartieron un evento en la previa al clásico de la novena fecha de la Superliga, que jugarán el próximo domingo en el estadio La Bombonera.

Solari se perfila como titular en la Academia, mientras que Espinoza reemplazará al suspendido Edwin Cardona en el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

“Sabemos que estamos en un gran momento, pero no debemos relajarnos. Sería una alegría terminar el año como punteros”, explicó Espinoza.

El ex jugador de Huracán agregó: “Nuestro rival vendrá con sus prioridades, seguramente buscará el partido porque es un grande. Nosotros trataremos de seguir con nuestro juego que nos llevó a la punta”.

Por su parte, el volante de Racing sostuvo que espera que el domingo puedan “salir de esta situación y ganar partidos”, para recomponer la relación con los hinchas académicos".

“Ojalá podamos plasmar lo que buscamos en estos dos clásicos”, pensando también en que luego de visitar a Boca, la "Academia" recibirá a Independiente.

"Estamos comprometidos con la idea de Cocca. Nos preparamos al máximo para respaldarlo con resultados", agregó el ex River y Estudiantes de La Plata.