Sarmiento tendrá dos modificaciones en los titulares que visitarán a Nueva Chicago

El entrenador de Sarmiento Iván Delfino meterá dos cambios entre los titulares que mañana visitarán a Nueva Chicago, en el partido correspondiente a la novena fecha del Torneo de la B Nacional.

En relación al conjunto que empató frente a Santamarina de Tandil por 3 a 3, saldrían del equipo Maximiliano Méndez y Lucas Landa para que ingresen Gonzalo Bazán y Matías Sarulyte. El Verde juega mañana, en la República de Mataderos, a partir de las 17, con el arbitraje de Ramiro López y la televisación de TyC Sport.

Al parecer, a Delfino se le terminó la paciencia con algunos jugadores. En el caso de Méndez, el pibe no había tenido un buen partido en San Luis, frente a Estudiantes, pero el DT le ratificó la titularidad en el choque contra Santarmarina y el rendimiento volvió a ser pobre.



El caso de Landa es similar al de Méndez. El marcador central no ha tenido buenos rendimientos y por eso es que Delfino le daría la chance a Sarulyte.

Para sacar a Méndez y Landa, Delfino también tocó piezas en la zona media. Es que en los ensayos puso a Garnier como cuatro, en lugar de Méndez; y en la línea de volantes incluyó a Gonzalo Bazán. Es decir que el once inicial que visitará al "Torito" de Mataderos formaría con Fernando Pellegrino; Garnier, Javier Capelli, Sarulyte y Ramiro Arias; Joaquín Vivani, Guillermo Farré, Nicolás Rinaldi y Bazán; Patricio Vidal y Nicolás Miracco.

El resto de los futbolistas convocados que viajarán a Mataderos son el arquero Manuel Vicentini; el volante Nahuel Estévez; y los delanteros Julian Brea, Ignacio Cacheiro, Héctor Cuevas y Joaquín Boghossian.

Mañana arranca la novena fecha

Pablo Díaz será el juez del encuentro entre el líder Villa Dálmine en su visita a Tandil ante Ramón Santamarina el lunes a partir de las 20.30 por la novena fecha del torneo de la Primera B Nacional de fútbol, de acuerdo al sorteo realizado ayer por el Colegio de Árbitros de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

El programa completo con los respectivos días, horarios y árbitros, es el siguiente:

Mañana: a las 17.00: Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Mitre de Santiago del Estero, Maximiliano Ramírez; y a las 17: Nueva Chicago vs. Sarmiento de Junín, Ramiro López.

Domingo 19: a las 17.00: Brown de Adrogué vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, Bruno Bocca; a las 17.00: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Aldosivi de Mar Plata, Gerardo Méndez Cedro; también a las 17.00: Flandria vs All Boys, Pablo Dóvalo; y Almagro vs. Boca Unidos de Corrientes, Sebastián Ranciglio; a las 18.00: San Martín de Tucumán vs. Quilmes, Pablo Echavarría; y a las 19.00: Sportivo Estudiantes de San Luis vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el estadio Juan Gilberto Funes (La Punta), Luis Álvarez.

El Lunes 20: a las 17.00: Deportivo Riestra vs. Los Andes, Cristian Cernadas; a las 19.00: Instituto de Córdoba vs. Atlético de Rafaela, Alejandro Castro; a las 20.30: Ramón Santamarina de Tandil vs. Villa Dálmine, en el estadio Municipal General San Martín de Tandil, Pablo Díaz; y a las 21.05: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Deportivo Morón, Yamil Possi.