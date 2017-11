Javier Mascherano sufrió un desgarro ante Nigeria

Javier Mascherano terminó mal la gira de la Selección Argentina por Rusia. No solo por la inesperada y dura derrota ante Nigeria, en la que él personalmente que mostró cierta fragilidad, sino porque a su regreso a Barcelona se confirmó que sufrió un desgarro.

El capitán en la caída ante Nigeria pudo terminar el partido en cancha, pero los estudios confirmaron que sufrió una rotura fibrilar en el biceps femoral de su pierna derecha y su recuperación demorará, al menos, cuatro semanas.

Si bien la Selección no volverá a tener acción hasta la fecha Fifa de marzo de 2018, esta es una mala noticia para Mascherano, ya que cede terreno en su pelea por ganarse un lugar en el club blaugrana, donde ya no es titular. Luego del partido con Nigeria, Mascherano había reconocido que “en el segundo tiempo, ellos nos pasaron por encima”.