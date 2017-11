Los hinchas de River se ilusionan: Barovero no descarta volver, pero pone condiciones

El representante del arquero, Marcelo Franceschini, abrió la puerta a un posible retorno del jugador a River en 2018, aunque aclaró que recién sería en junio, cuando finaliza su contrato con el Necaxa. “No hay ninguna posibilidad en este mercado. Quizás en junio, si River lo necesita, pueda volver”, manifestó en declaraciones radiales.

Esta condición minimizaría las posibilidades de Barovero de retornar a River, ya que el club de Núñez necesita un arquero para toda la temporada y no sólo para la segunda mitad.

“Está tranquilo en Necaxa y atravesando un buen momento deportivo. Es ídolo y capitán del club, que lo quiere retener”, continuó el empresario, que detalló que por un tema contractual tampoco podría abandonar el club ahora.

De todas formas, dejó un mensaje esperanzador para el público del Millonario. “En junio la situación va a ser distinta. Yo creo que si lo necesitan, ahí sí podría volver”.

El ex arquero de Vélez fue clave en los dos últimos grandes títulos del Millonario, la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 y dejó un enorme recuerdo en los hinchas.

En 2017 los dueños del arco fueron Augusto Batalla y Germán Lux, quienes tuvieron flojas actuaciones y no terminaron de convencer. Además, en el plantel está Enrique Bologna, quien no ha tenido chances de ocupar los tres palos.

¿D'Alessandro también?

Andrés D'Alessandro, al enterarse del descenso de su amado Inter de Porto Alegre, no dudó en asumir el compromiso. Tomó la dura decisión de alejarse de River para retornar al equipo gaucho y afrontar la Serie B.

Tras una temporada, el mediocampista cumplió con su objetivo y regresó a la institución a la máxima categoría del fútbol brasileño, tras igualar sin goles ante Oeste de San Pablo el pasado martes.

Pero más allá de la alegría por haber conseguido el ascenso, los dirigentes del Inter todavía no saben cuál será el futuro del ex River, a quien se le finaliza el contrato a fin de año.

Según comunicó Radio Mitre, D'Alessandro tiene el fuerte deseo de retornar a Núñez e ir en búsqueda de la Copa Libertadores, certamen que nunca pudo conquistar en el Millonario (sí lo logró con los de Porto Alegre, en 2010).