Boca está cerca de cerrar su primera incorporación para la Libertadores

Boca lidera con comodidad el torneo local, tras sacarle siete puntos de ventaja a su escolta Unión de Santa Fe. Sin embargo, en el Xeneize no se conforman con este buen presente y ya piensan en el armado del plantel para afrontar la Copa Libertadores 2018, el gran objetivo de la institución.

Ante la lesión de Fernando Gago, más la incertidumbre que genera el regreso de Sebastián Pérez tras una larga inactividad, uno de los puestos a reforzar estará en el mediocampo. El principal apuntado es un viejo anhelo de Guillermo Barros Schelotto: Walter Montoya.

El futbolista no es tenido en cuenta por Eduardo Berizzo en Sevilla (solamente disputó 145 minutos en lo que va del semestre) y presiona para vestir la camiseta azul y oro. “Walter le transmitió sus ganas de jugar a la dirigencia de Sevilla. Le gustaría ir a jugar a Boca, sería un desafío importante para él. Es un club muy grande. Va a ser difícil que él siga en el Sevilla. Sería el primero en salir porque ocupa cupo extracomunitario. Lo que quiere es jugar, me manifestó que no aguanta otro año así. Tiene un gran futuro por delante”, reconoció Daniel Luzzi, el representante del ex Rosario Central, en diálogo con Radio Cooperativa.

Pese a que el agente reconoció que “el Sevilla quiere mantener a Walter en el radar europeo”, agregó que esta posibilidad es complicada debido a que el volante aún no posee el pasaporte comunitario.

Otro punto a favor de Boca es la muy buena relación que mantiene Daniel Angelici con José Castro, mandamás del elenco andaluz.

Por otro lado, Boca ya piensa en su partido ante Racing del próximo domingo por la Superliga y se estima que, de no mediar alguna novedad de último momento, la única variante sería la de Cristian Espinoza por Edwin Cardona, expulsado ante River y suspendido por una fecha.

El cuerpo técnico que encabeza Guillermo Barros Schelotto espera que los seis jugadores ausentes -todos ellos titulares- por estar en sus seleccionados para jugar amistosos previos al Mundial de Rusia 2018, lleguen en buenas condiciones físicas para poder incluirlos en el primer equipo.