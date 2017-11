Sarmiento presentaría dos variantes en la visita del sábado ante Nueva Chicago

Durante el ensayo de fútbol realizado ayer, y que hoy repetirá el plantel profesional de Sarmiento de Junín, el director técnico Iván Delfino introdujo dos variantes en el posible equipo titular que presentaría el "Verde" el próximo sábado en la "República de Mataderos", cuando el CAS visite desde las 17 a Nueva Chicago, por la novena fecha del campeonato de la Primera "B" Nacional de fútbol 2017/18, bajo el arbitraje de Ramiro López.

Con relación al elenco que arrancó como titular el pasado sábado en el estadio"Eva Perón" de nuestra ciudad, en el 3 a 3 frente a Santamarina de Tandil, y evidentemente no habiendo quedado conforme con la defensa de su equipo, Delfino puso ayer en cancha al experimentado zaguero central Matías Sarulyte, y al volante ofensivo Gonzalo Bazán, en reemplazo de Maximiliano Méndez y de Lucas Landa, dos de los defensores que estuvieron ante los tandilenses y cumplieron muy floja tarea.

Con la mente puesta en el "Torito" de Mataderos, el plantel se entrenó ayer por la tarde en el predio Ciudad Deportiva. Allí, en la cancha número 1, Delfino diagramó un trabajo táctico donde remarcó sus propuestas al momento de atacar.

Por lo visto, y de repetirse hoy, Sarmiento alistaría ante Nueva Chicago, a Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Matías Sarulyte y Ramiro Arias; Joaquín Vivani, Guillermo Farré, Gonzalo Bazán y Nicolás Rinaldi; Patricio Vidal y Nicolás Miracco.

Luego de las prácticas de hoy y mañana, el plantel rentado de Sarmiento viajará en la tarde del viernes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para quedar concentrado en un hotel capitalino, a la espera del cotejo ante el "Torito de Mataderos".

Partidos y árbitros de la novena fecha

El programa completo con los respectivos días, horarios y árbitros, es el siguiente:

Sábado 18: a las 17 hs.: Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Mitre de Santiago del Estero, Maximiliano Ramírez; y a las 17.05: Nueva Chicago vs. Sarmiento de Junín, Ramiro López.

Domingo 19: a las 17: Brown de Adrogué vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, Bruno Bocca; a las 17: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Aldosivi de Mar Plata, Gerardo Méndez Cedro; también a las 17.00: Flandria vs All Boys, Pablo Dóvalo; y Almagro vs. Boca Unidos de Corrientes, Sebastián Ranciglio; a las 18: San Martín de Tucumán vs. Quilmes, Pablo Echavarría; y a las 19: Sportivo Estudiantes de San Luis vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el estadio "Juan Gilberto Funes" (La Punta), Luis Álvarez.

El Lunes 20: a las 17: Deportivo Riestra vs. Los Andes, Cristian Cernadas; a las 19 hs.: Instituto de Córdoba vs. Atlético de Rafaela, Alejandro Castro; a las 20.30: Ramón Santamarina de Tandil vs. Villa Dálmine, en el estadio "Municipal General San Martín" de Tandil, Pablo Díaz; y a las 21.05: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Deportivo Morón, Yamil Possi.