Delfino prueba los titulares en el Verde para visitar el sábado a Nueva Chicago

El DT de Sarmiento, Iván Delfino, comenzará hoy con los ensayos de fútbol que irán delineando el once inicial de cara al choque del sábado, cuando el Verde visite a Nueva Chicago, en un partido que arrancará a las 17. Será arbitrado por Ramiro López y corresponde a la novena fecha del Torneo de la B Nacional.

Con la mente puesta en el "Torito" de Mataderos, el plantel se entrenó ayer por la tarde en el predio Ciudad Deportiva. Allí, en la cancha número 1, Delfino diagramó un trabajo táctico donde remarcó sus propuestas al momento de atacar.

En la jornada se pudo ver dos grandes grupos, divididos entre los que atacan y los que defienden, y en el medio un Delfino completamente comprometido con el trabajo, dando indicaciones precisas sobre cómo lastimar al rival.

En el trabajo se vieron las proyecciones de Ramiro Arias y Gonzalo Bazán por la izquierda; de Maximiliano Méndez, Joaquín Vivani e Ignacio Cacheiro por la derecha; y de Nicolás Miracco, Patricio Vidal y Joaquín Boghossian jugando bien de espaldas al arco.

En el grupo de los volantes centrales, donde estuvieron Guillermo Farré, Yamil Garnier y Nicolás Rinaldi, también se advirtió la presencia de Nahuel Estévez, juvenil de Estudiantes de La Plata que está a préstamo en Sarmiento y que aún no se sabe el lugar que le dará el DT en el equipo.

En definitiva, en el ensayo de hoy, Delfino irá despejando dudas en relación al once inicial. Entre las posibilidades, el DT podría repetir los once que empataron 3 a 3 frente a Santamarina de Tandil en la fecha pasada. Es decir, frente a Chicago, Sarmiento podría jugar con Fernando Pellegrino; Maximiliano Méndez, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Joaquín Vivani, Yamil Garnier, Guillermo Farré y Nicolás Rinaldi; Patricio Vidal y Nicolás Miracco.

Partidos y árbitros de la novena fecha

Pablo Díaz será el juez del encuentro entre el líder Villa Dálmine en su visita a Tandil ante Ramón Santamarina el lunes a partir de las 20.30 por la novena fecha del torneo de la Primera B Nacional de fútbol, de acuerdo al sorteo realizado ayer por el Colegio de Árbitros de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

El programa completo con los respectivos días, horarios y árbitros, es el siguiente:

Sábado 18: a las 17.00: Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Mitre de Santiago del Estero, Maximiliano Ramírez; y a las 17.05: Nueva Chicago vs. Sarmiento de Junín, Ramiro López.

Domingo 19: a las 17.00: Brown de Adrogué vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, Bruno Bocca; a las 17.00: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Aldosivi de Mar Plata, Gerardo Méndez Cedro; también a las 17.00: Flandria vs All Boys, Pablo Dóvalo; y Almagro vs. Boca Unidos de Corrientes, Sebastián Ranciglio; a las 18.00: San Martín de Tucumán vs. Quilmes, Pablo Echavarría; y a las 19.00: Sportivo Estudiantes de San Luis vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el estadio Juan Gilberto Funes (La Punta), Luis Álvarez.

El Lunes 20: a las 17.00: Deportivo Riestra vs. Los Andes, Cristian Cernadas; a las 19.00: Instituto de Córdoba vs. Atlético de Rafaela, Alejandro Castro; a las 20.30: Ramón Santamarina de Tandil vs. Villa Dálmine, en el estadio Municipal General San Martín de Tandil, Pablo Díaz; y a las 21.05: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Deportivo Morón, Yamil Possi.