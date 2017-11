Luego de una buena actuación de la línea de tres en el fondo frente a Rusia, el segundo tiempo defensivo de la Selección resultó preocupante. Y Javier Mascherano, stopper por izquierda en el armado de Jorge Sampaoli, fue uno de los que más padeció la velocidad de los atacantes nigerianos. Por eso, no tuvo empacho en ser el primer futbolista en encarar a las cámaras para ensayar una cruda autocrítica: “Hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo no estuvimos intensos como ellos. Y, ante un equipo que físicamente es muy fuerte, nos pasaron por encima”.

El mediocampista/defensor de 33 años, quedó expuesto ante la potencia y agilidad de Iheanacho y de Alex Iwobi. El delantero del Arsenal, de hecho, lo superó con un caño excelso en la jugada previa al cuarto gol. Mascherano apareció en la foto de tres de las cuatro conquistas del elenco nigeriano. “Nos desconectamos y, cuando te los dan vuelta, ya está”, fue la explicación del hombre de Barcelona sobre el descontrol de la segunda parte.

Alejandro Gómez coincidió al elegir el factor que desencadenó la goleada en contra: “Fue una cuestión de concentración, de estar más atentos. Ellos explotaron sus virtudes, que eran la velocidad y el contragolpe”. Las cualidades adversarias no debieron haber sorprendido a la Selección, están en el ADN de las “Águilas”. ¿Cuánta influencia pudieron haber tenido la línea de tres y el ensayo relativo entre sus intérpretes para que Nigeria encontrara tantos espacios para golpear?: “Eso lo tiene que evaluar el entrenador, no es una cuestión de la línea de tres”, relativizó Mascherano aunque, a juzgar por él “nos pasaron por encima”; tiene claro que la defensa (y la línea de tres) necesitan mucho trabajo de cara al Mundial.