Histórico: Suecia dejó afuera del Mundial a Italia

La selección de fútbol de Italia escribió este lunes una página negra en su gran historia al quedar afuera del Mundial de Rusia 2018.

Italia no pudo pasar del empate 0-0 ante Suecia como local y quedó eliminada, tras caer 1-0 en el cotejo de ida del repechaje.

Italia, que disputó 18 Mundiales y ganó cuatro de ellos, es el único campeón del Mundo que no selló su boleto para el certamen que se disputará entre el 14 de junio y el 15 de julio del año próximo, tras quedar segunda de su grupo por detrás de España.

Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), Alemania (54, 74, 90 y 2014), Argentina (78 y 86), Uruguay (30 y 50), Inglaterra (66), Francia (98) y España (2010) son los siete campeones que ya clasificaron.

El seleccionado italiano solo faltó en dos ediciones de los Mundiales, la primera en Uruguay 1930, donde no aceptó la invitación por cuestiones económicas tras la Primera Guerra, y la segunda en Suecia 1958, donde no clasificó.

El cotejo tuvo mucha polémica, con dos penales claros que no fueron sancionados en favor de Suecia.

Adiós, Gianluigi

Gianluigi Buffon, el eterno arquero de Italia, fue uno de los futbolistas que más sufrió este lunes la eliminación de su selección ante Suecia, en el repechaje camino a Rusia 2018.

Es que Buffón, campeón del mundo en 2006, quería lograr una marca histórica: ser el primer futbolista en acudir a seis mundiales.

No podrá ser para el arquero de Juventus, que anunció que se va a retirar luego de la actual temporada.

Su ilusión era poder lograr un título importante antes de decir adiós a una carrera impresionante.

La Champions League, con la Juve, y el Mundial, con Italia, eran su gran obsesión.

La tristeza de "Gigi" es tremenda... Pero sin dudas más allá de esta eliminación seguirá siendo una leyenda del arco de Italia y del mundo.