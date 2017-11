Sarmiento ya se prepara para un partido bravísimo

El plantel de Sarmiento comenzó ayer la semana de trabajo de cara a un partido que pinta bravo. El equipo de Iván Delfino tendrá que visitar el sábado a Nueva Chicago, desde las 17, en el cotejo correspondiente a la novena fecha del Torneo de la B Nacional.

Para visitar al "Torito" de Mataderos, el DT Delfino tendrá un par de entrenamientos para confirmar el once inicial. Según el cronograma de trabajo que el cuerpo técnico hizo llegar a la prensa, en la tarde de hoy, desde las 16.30, realizará movimientos tácticos en el Predio de Ciudad Deportiva y recién mañana se desarrollará el primer ensayo de fútbol de la semana.

Entre las variantes que se podrían producir, habrá que ver si el entrenador decide meter mano en la línea defensiva, zona donde en el último partido se produjeron varias desatenciones. En relación a este punto, tras el partido frente a Santamarina, en la zona de vestuarios, Delfino declaró: "Los errores no los veo lineales sino grupales. Es parte del trabajo que tenemos que seguir haciendo, de corregirlos y seguir creciendo como equipo".

En definitiva, habrá que ver si el DT realiza cambios en el equipo o respeta a los once que empataron frente al Aurinegro de Tandil. Al mismo tiempo, también resta saber qué lugar le dará al volante Nahuel Estévez, recientemente incorporado.

Cabe recordar que Estévez, de 21 años, llegó proveniente de Estudiantes de La Plata y estará en el Verde hasta junio de 2018 en el lugar que dejó el lesionado Iván Etevenaux. El pibe, ex "Pincha", es diestro y puede jugar de doble cinco o bien de carrilero por la banda derecha. Entre sus cualidades, tiene un gran despliegue físico, buena pegada y mucha presencia en el área rival.