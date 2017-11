Triunfos de Moreno, River, Villa, BAP y Sarmiento en la fecha 11 del Clausura

Ayer se disputaron cinco partidos correspondientes a la fecha 11 del Torneo Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. La jornada dejó los triunfos de Moreno, River Plate de Junín, Villa Belgrano, BAP y Sarmiento. Restando solo dos capítulos para el cierre de la etapa clasificatoria, el certamen doméstico se sigue distinguiendo por una gran paridad entre los equipos.

Uno de los encuentros más atrayentes de la jornada se jugó en la cancha de Ambos Mundos. Allí, La Loba volvió a sacar chapa de candidato y ganó un partido clave para las aspiraciones del equipo que dirige Oreste López. Tras un primer tiempo parejo, en el complemento llegaron las alegrías tras los goles de Bernardo Rovelli, Juan Manuel Quevedo y Brian Quevedo. Sobre el cierre del encuentro, Germán Casco descontó para El Tricolor.

En Agustín Roca, Mariano Moreno también ratificó sus intenciones de pelear por el campeonato. El equipo de "El Hueso" Coppola lo perdía 1-0 al término del primer tiempo pero en el complemento lo dio vuelta para festejar un gran triunfo. Martín Navone puso el 1-0 para Origone; mientras que "El Bichi" Emanuel Martínez marcó el empate y Simón Romero, el 2-1 final.

También ayer, en el predio "Ciudad Deportiva" de Sarmiento, el local le ganó a Rivadavia de Junín por 2 a 0 con tantos de Iván Liceaga y Thomas Catamarca. Con la victoria, el Verde aumentó sus chances de clasificar a la próxima etapa.

En la cancha de Independiente de Junín, el local y BAP jugaron un lindo partido que terminó 2 a 1 a favor de la visita. A los 40 de la etapa inicial, Federico Eizaguirre puso el 1 a 0 para BAP y a los dos minutos del complemento fue Maximiliano Massari quien amplió la diferencia; mientras que Javier Barraza descontó para Independiente (J).

Por último, en Baigorrita, Villa Belgrano festejó al ritmo del "Gamuza" Gastón Morán, quien marcó un doblete para que su equipo gane y siga subiendo en la tabla de posiciones.

La fecha 11 de este Clausura 2017 se cerrará este miércoles, a las 21, con el partido que disputarán Jorge Newbery vs. Rivadavia de Lincoln. Libre quedó el Club Defensa Argentina, quien se mantiene como único puntero del certamen.

La definición

En esta primera etapa, a disputarse en trece fechas, accederán a la siguiente ronda los primeros siete equipos. A igual cantidad de puntos, pasará el que venció en el partido entre sí y en el caso de que hayan empatado se definirá por mayor ventaja de goles.

Luego, en el grupo de los siete clasificados (del 1° al 7° de la tabla), el primero de ellos esperará una ronda y el resto se enfrentará en los play off, a un solo partido, de la siguiente manera: el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Los tres ganadores, más el equipo que esperó, jugarán las semifinales.

Últimas dos

Partidos de la fecha 12: Defensa vs. Sarmiento; Rivadavia de Junín vs. Newbery; Rivadavia de Lincoln vs. Deportivo Baigorrita; Villa Belgrano vs. Origone; Mariano Moreno vs. Independiente (J); y BAP vs. Ambos Mundos.

Partidos de la fecha 13: River Plate (J) vs. BAP; Ambos Mundos vs. Mariano Moreno; Independiente (J) vs. Villa Belgrano; Origone vs. Rivadavia de Lincoln; Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Junín; y Newbery vs. Defensa.