Newbery perdió en Los Toldos y sigue amenazado por el descenso

Por la fecha 17 del Torneo Federal B, Jorge Newbery de Junín cayó por la mínima diferencia en su visita a Viamonte Fútbol Club de Los Toldos. El equipo de Marcelo Messina no pudo frente al "Decano" y con la derrota sigue comprometido con el descenso. Ahora deberá aguardar hasta la última fecha para conocer su destino.

El Aviador arribó a Los Toldos con la ilusión de ganar. Con esa energía afrontó un partido complicado, frente a un rival que tiene jugadores de trayectoria en la categoría. No obstante, en los minutos iniciales el juego se mostró parejo, cerrado y con mucha fricción.

Lo cierto es que la jerarquía del "Decano" se hizo sentir allá por el minuto 35 de la primera parte, cuando el delantero Jorge Fernández metió lo que sería el único tanto del partido. Antes de que finalice esa primera etapa, el defensor Pablo Moreyra fue expulsado por agredir a Ponce.

Con un hombre menos, Newbery afrontó el segundo tiempo con muchísimo criterio. Pero pese al empuje y la reacción no pudo revertir el resultado.

La derrota duele pero la historia para el conjunto de nuestra ciudad aún no ha terminado. El próximo domingo, en su estadio, recibirá a Criba de La Plata para jugar una verdadera final. Si el equipo de Messina gana no dependerá de nada ni nadie para festejar la permanencia.

En cuanto al régimen de descenso, finalizada esta primera etapa se confeccionará por zona la tabla general de posiciones. Los ubicados en el último lugar de cada una de las tablas descenderán al Torneo Federal “C” Edición 2017 (Total: 16 equipos). En todos los casos de empates en puntos de dos o más clubes de la misma zona, a los fines de determinar descensos se realizarán partidos definitorios entre ellos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 del Reglamento General de la AFA.

Los resultados de la fecha 17: Camioneros 3 - 2 El Linqueño; Independiente de Chivilcoy 1 - 1 Mercedes; Adip de La Plata 1 - 1 Everton de La Plata; Viamonte FC 1 - 0 Jorge Newbery; y Criba de La Plata vs. Bragado Club fue suspendido.

En la última fecha, la 18, se enfrentarán: El Linqueño vs. Viamonte FC; Bragado Club vs. Camioneros; Club Mercedes vs. Criba; Everton vs. Independiente (Ch); y Jorge Newbery vs. Adip.