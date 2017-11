Argentina aprobó el examen frente a Rusia

El seleccionado argentino de fútbol se impuso ayer 1-0 ante Rusia, en un amistoso internacional desarrollado en Moscú a modo de preparación para el Mundial 2018. El gol de la victoria albiceleste lo anotó en el complemento el delantero Sergio Agüero, luego de una buena corrida por derecha de Cristian Pavón.

El goleador histórico del Manchester City inglés anotó a los 40 minutos del segundo tiempo y con un certero golpe de cabeza luego de un rebote dado por el arquero Igor Akinfeev el gol que le permitió a la Argentina imponerse ante 80.000 espectadores que se acercaron a la reapertura del estadio moscovita Luzhniki.

El seleccionado “albiceleste” cerrará su gira por Rusia el martes próximo a las 13.30 ante Nigeria en la ciudad de Krasnodar.

En ese compromiso no estará el capitán del equipo, el astro rosarino Lionel Messi, quien regresó a Barcelona para sumarse al equipo catalán.

Argentina, ya sin la presión asfixiante que sufrió para sortear las Eliminatorias Sudamericanas, se soltó y mostró en el estadio que albergará la final del próximo Mundial un bosquejo de lo que pretende el DT santafecino Jorge Sampaoli, quien pretende armar una estructura sólida y con una idea definida para acompañar al crack, el que luce la cinta de capitán en el equipo.

En el primer tiempo Argentina dejó claro que si bien debe solucionar algunos temas, estuvo bien parado y transformó en figura al arquero ruso del Cska Moscú Akinfeev, máximo responsable del cero a cero con el que se cerró la etapa.

El combinado “albiceleste” jugó corto, con Messi como eje y buenos socios como Eduardo Salvio, Enzo Pérez y Agüero, y dispuso de cuatro situaciones claras de gol ante un equipo que le regaló la pelota y el campo.

En la primera llegada a los 18 minutos Messi habilitó de manera magistral a Di María, quien quedó mano a mano pero el remate del jugador del PSG francés fue tapado por el arqueo ruso y el “Kun” no pudo definir en el rebote obstaculizado por un defensor.

Argentina insistió y generó otras dos buenas respuestas de Afinkeev ante sendos remates del “Kun”, quien debutaba en el ciclo del santafecino Sampaoli.

Sin problemas atrás, con la solidez de Nicolás Otamendi y Javier Mascherano, Argentina recién fue exigido a los 13 del segundo tiempo, primero con un remate de Denis Glushakov que conjuró bien el misionero Sergio “Chiquito” Romero y luego con una incursión de Konstantin Rauch que cerró a tiempo el debutante Germán Pezzella.

Argentina, ya con Messi más apagado, dejó de llegar como en la etapa anterior, aunque cuando aceleró sobre el final marcó la diferencia.

Messi tomó la pelota y habilitó rápido al recién ingresado Pavón, el jugador de Boca, en su debut absoluto, le ganó la espalda a Rauch y asistió a Agüero, cuyo remate de derecha fue rechazado por Akinfeev aunque le dejó el rebote servido para que el “Kun” definiera de cabeza para sentenciar la victoria.

Argentina no pasó sobresaltos hasta el final y Sampaoli realizó un par de cambios con la intención de ganar tiempo y que el triunfo no corra peligro, aunque lo más importante que se llevó de Moscú fue la sensación de que con Messi inspirado y con buenos socios el equipo puede alcanzar una versión alta.