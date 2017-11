El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, habló con la prensa local al término del encuentro y dejó sus sensaciones sobre el empate de su equipo frente a Santamarina. Al respecto, dijo: "El equipo siempre demostró actitud para ir a buscar el partido y eso es muy positivo. Creo que nos merecíamos un poco más, pero bueno, el partido se dio de esa manera".

Agregó: "Cometemos errores que nos están costando caro. Cuando tenés la efectividad que hoy (por ayer) tuvimos te da un poco de bronca el empate. Necesitábamos ganar por el empate que habíamos logrado en San Luis pero otra vez se nos escapó en el final. Creo que no tuvimos la madurez que se necesita para cerrar el partido".

Sobre el rendimiento de sus dirigidos, agregó: "Rescato que el equipo siempre intentó ganar el partido. Los muchachos hicieron un buen partido. Ellos no nos llegaron mucho, las más claras fueron con los penales. Pero bueno, empatamos".

Completó: "Duele cómo terminó el partido pero nos tenemos que recuperar rápido y seguir mejorando. La jugada del final fue muy evidente, pero bueno, los árbitros a veces se equivocan a favor y otras veces en contra. Por eso no nos podemos agarrar de eso, cometimos errores y tenemos que mejorar".

Por último, el DT de Sarmiento dijo: "Siempre es bueno sumar, eso está claro, pero creo que el partido anterior y este lo podríamos haber ganado. Sin faltarle el respeto a los rivales, en los dos encuentros estuvimos muy cerca de ganar".

"Los errores no los veo lineales sino grupales. Es parte del trabajo que tenemos que seguir haciendo, de corregirlos y seguir creciendo como equipo", finalizó.

Detalles de la octava fecha

El viernes

Atl Rafaela 1 - 1 Almagro

Ind. Rivadavia 0 - 0 Brown (PM)

Ayer

Aldosivi 2 - 2 Flandria

Quilmes 1 - 1 Nueva Chicago

Sarmiento (J) 3 - 3 Santamarina

Hoy

15.30: All Boys vs. Agropecuario

17.00: Boca Unidos vs. San Martin (T)

17.00: Gimnasia (J) vs. Riestra

19.00: Villa Dalmine vs. Estudiantes (SL)

19.00: Mitre (SdE) vs. Juv. Unida (G)

21.05: Ferro vs. Brown (A)

Jueves 16

21.00: Dep. Morón vs. Instituto

Libre: Los Andes