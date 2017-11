“Higuaín es una maravilla y Agüero tiene movimientos de Romario”

Juan Román Riquelme, fiel a su estilo, tuvo la posibilidad de contar en una entrevista sus sensaciones acerca de la actualidad de la Selección argentina y del club de sus amores, Boca Juniors. Primero, habló del Xeneize y su gran presente en la Superliga del fútbol local: “Ojalá que al Boca de Bianchi lo superen... pero a Bianchi no lo superan. Nosotros en cuatro meses teníamos que jugar Torneo y Copa. Hoy tienen más descanso y en un año podés ganar una triple corona como en Europa. Porque tenés Supercopa y Copa Argentina”.

Sobre el futuro para el conjunto del Mellizo, dijo lo siguiente: “Si se refuerza bien, tendrá muchas chances de ganar la Libertadores. Si vuelve Tevez tiene que ser el capitán y se debe armar el equipo alrededor de él”. Además, elogió a Edwin Cardona: “Juega bien... es de Selección y nos dará muchas alegrías más. El otro día contra River hizo un golazo... se lo notaba con ganas de hacer un buen partido, se lo veía confiado de que iba a marcar. Agarró tres tiros libres y pateó todos al arco”.

¿Qué visión tiene Román del combinado nacional de cara al mundial de Rusia 2018? “La verdad es que Sampaoli tiene un lindo lío con los jugadores con los que cuenta para armar un equipo”, aseveró el máximo ídolo de la historia de la entidad de la Ribera. Después, señaló que “nadie quiere enfrentar a Messi, ni España, ni Alemania, ni Italia. Si Messi está contento, Argentina es favorita. Si no se lesiona Messi, lo demás se arregla. Si no está, pueden pasar 83 técnicos y no pasará nada”.

También opinó que “Agüero es el que mejor se entiende con Messi, tiene movimientos de Romario. Tenés a Higuaín que es un monstruo, es una maravilla. Sin la pelota, es increíble. Yo no sé si hay muchos jugadores en el fútbol que marquen los pases como él... Icardi que no para de hacer goles, Dybala que es figura en su club y tenés al mejor del mundo... Tenemos que tener respeto por lo que hacen estos jugadores en Europa. Tenemos la suerte de que son argentinos" dijo.