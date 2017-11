Argentina se enfrenta a Rusia con la reaparición de la dupla Messi-Agüero

Argentina, que dejó atrás sus desventuras en las Eliminatorias Sudamericanas y luego de sufrir hasta el final se clasificó al Mundial de Rusia 2018, se medirá hoy, en Moscú, con el seleccionado anfitrión en un amistoso que marcará el reencuentro de la dupla ofensiva conformada por el capitán Lionel Messi y Sergio Agüero, quien lucha por adueñarse del puesto de centrodelantero.

El encuentro se jugará a partir de las 10 (hora de la Argentina), será arbitrado por el esloveno Damir Skomina y marcará la reapertura del renovado estadio Luzhnikí, que será el escenario que acogerá el partido inaugural de la Copa del Mundo el 14 de junio de 2018, y también la final el 15 de julio.

Rusia, dirigido por Stanislav Cherchésov, invitó a Argentina para reabrir el estadio con capacidad para 80 mil espectadores y no fue una elección casual, ya que la presencia de Lionel Messi actuó como un imán, por esa razón esperaron que se lograra la clasificación, que llegó con la victoria sobre Ecuador en Quito con los tres goles del astro rosarino.

Si bien el encuentro es amistoso, Argentina, ahora sin la presión que vivió hasta el mes pasado, tiene una buena oportunidad para comenzar a diagramar un equipo que seguramente será protagonista en el Mundial junto al campeón vigente Alemania, más Brasil, España y Francia.



\LEÉ MÁS: El Seleccionado Argentino de fútbol estrenará camiseta en Rusia



En ese contexto, será la primera vez del Kun Agüero durante el ciclo de Sampaoli. El ex Independiente será el socio de Messi en ofensiva, con la ventaja de conocerse de memoria con el capitán (ganaron juntos el Mundial Sub-20 de Holanda en 2005) y eso lo pone un escalón por encima de Darío Benedetto, el goleador de Boca, que estará en el banco de suplentes.

En el resto del equipo, sobresale la presencia del mediocampista ofensivo Giovani Lo Celso, ex Rosario Central y actualmente suplente en el PSG de Neymar y el uruguayo Cavani.

También habrá otros jugadores que intentarán aprovechar la oportunidad que les dio Sampaoli por las lesiones que marginaron a tres que parecen fijos en el plantel que irá a la Copa del Mundo: Gabriel Mercado, Lucas Biglia y Marcos Acuña. Así podrán mostrarse Germán Pezzella en la defensa, el mencionado Lo Celso y Matías Kranevitter, quien recuperó en el Zenit ruso la continuidad que no dispuso desde que se fue de River para jugar en España.

Rusia, por su parte, adelantó a través de su DT Cherchesov que no hará marca personal a Messi pero que sí piensan atacar a la Argentina, ya que pretenden mejorar su imagen luego de sus rotundos fracasos en el Mundial de Brasil, luego en la Eurocopa de Francia y por último en la Copa Confederaciones.

Los anfitriones también tendrán bajas importantes, los lesionados Alexandr Samedov, Aleksandr Golovin y Daler Kuziaev, la revelación de la temporada en el Zenit. Argentina deberá preocuparse por las proyecciones del lateral derecho brasileño nacionalizado Mario Fernandes, siempre y cuando juegue porque arrastra un problema físico, y sobre todo a la pareja ofensiva integrada por Aleksandr Kokorin y Fedor Smólov, los mejores jugadores de Rusia.

Probables formaciones

Rusia: Igor Akinfeev; Mario Fernandes, Roman Shishkin, Viktor Vasi, Georgy Dzhikya; Igor Smolnikov, Denis Glushakov, Alexey Miranchuk, Alexander Erokhin; Aleksandr Kokorin y Fedor Smolov.

DT: Stanislav Cherchesov.

Argentina: Sergio Romero; Javier Mascherano, Germán Pezella, Nicolás Otamendi; Enzo Pérez, Eduardo Salvio, Matías Kranevitter, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Angel Di María; Sergio Agüero.

DT: Jorge Sampaoli. Arbitro: Damir Skomina, de Eslovenia. Cancha: Luzhniki, de Moscú. Hora de inicio: 10 (hora argentina). TV: TyC Sports.