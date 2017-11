El fútbol de Junín, bajo la lupa de los líricos

El fútbol de Junín siempre fue conocido por sus grandes futbolistas. En la actualidad, el torneo Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste se muestra parejo, con buenos equipos y con partidos que se juegan con mucha intensidad.

Para analizar el presente del torneo qué mejor que obtener la opinión de sus protagonistas. Mejor aún, de los que intentan jugar siempre, con la pelota por el piso, buscando sociedades.

“El Bichi” Emanuel Martínez tiene 27 años y hoy la rompe en Mariano Moreno. Juega de enganche, de esos que por estos días no abundan demasiado. Hizo las inferiores en Rivadavia de Junín hasta llegar a primera.

Jugó en las inferiores de AFA para Sarmiento durante un año, anduvo también por Arenaza y Vedia, después regresó a Rivadavia (J) y en la actualidad integra el plantel de Moreno.

- ¿Cómo ves el fútbol de Junín?

- Se ha convertido todo en algo muy parejo, en donde cualquier le puede ganar a cualquiera. En el torneo local el puntero es Defensa y si te fijás el juego de ellos no es tan vistoso, más bien se preocupan por correr, estar ordenados y meter. Pero hay equipo que juegan de otra manera y que también es válido lo que hacen. Está muy parejo todo. En los partidos se mete y se corre, es más común ver eso que una pausa.

- ¿Cuál es el fútbol que te gusta a vos?

- A nivel mundial me gusta mirar al Barcelona, es un juego que admiro mucho. Después saco cosas de cada equipo. Hace poco jugamos un partido contra los chicos de Newbery y me sorprendió mucho cómo jugaron, se notó que había un trabajo detrás de lo que hicieron. Pero siendo más sincero no veo mucho buen juego, más bien se tiende a otra cosa, a la dinámica, al orden, a correr y meter.

- ¿Sentís que hay una presión en los jugadores que están obligados a crear juego?

- Sí, pero es una presión linda. Yo lo tomo así, en el fútbol de Junín cuesta mucho ver un equipo que, por ejemplo, juegue con un enganche. La mayoría te ponen un 4-4-2 y que los puntas se arreglen. En Moreno me toca tener esa responsabilidad, el técnico habla mucho con nosotros y por suerte se nos vienen dando los resultados.

- ¿Por qué crees que ya no se juega tanto con enganche?

- Creo que la mayoría de los clubes, de los dirigentes y por ende de los entrenadores buscan otra cosa, buscan un resultado más que otra cosa. No importa tanto jugar bien sino ganar y con esa idea se van perdiendo algunas cosas. Hay partidos en donde los equipos le tiran pelotazos al nueve y listo. Para el que va a ver es horrible, es entendible. Por eso si yo fuera espectador iría solamente a ver a Rivadavia (J). (risas).





- ¿Qué entrenadores y compañeros te han marcado en tu formación?

- En Rivadavia (J) lo tuve a “Taqueta” Barrionuevo, que fue uno de los que más me marcó. Y como compañero mi hermano Alexis (“Manteca”) me ayudó mucho siempre. Jugábamos juntos y cuando terminábamos él me corregía muchas cosas. “El Cuca” Nicolás Sánchez también fue un gran compañero, además de ser un gran jugador claro.

- ¿Qué jugadores te gustan del fútbol local?

- “El Cuca” Oscar Sánchez, mi hermano (Alexis “Manteca” Martínez”) y “Leo” Milla, que juega en Villa Belgrano. Pero hay varios más.

- ¿Cuál es tu definición de fútbol lírico?

- Se basa en divertirse, en tirar un caño, un sombrero. No tiene que haber presión para hacer eso. Hay que divertirse, porque es un juego.

"Se busca más un resultado inmediato que un juego colectivo"

"El Cuca" Oscar Sánchez tiene 32. Arrancó en Rivadavia de Junín, pasó por Defensa Argentina, volvió a Rivadavia (J), estuvo en Sarmiento, se fue a Quilmes, volvió a Rivadavia (J) y en la actualidad defiende los colores de BAP. En la zona jugó en Racing de Teodelina, en Emilio V. Bunge (Liga de Villegas), en Colonial de Ferré, en Arenaza (Lincoln) y en Newbery el Federal B.

- ¿Qué cambios notás?

- El cambio más importante es la ausencia del enganche clásico. La mayoría juega 4-4-2 o 4-3-3. La presencia del enganche ya no existe más, por ende ya no se ven más futbolistas como Riquelme, Aimar o bien el "Pocho" Insúa, por mencionar algunos. Hoy el juego se basa mucho más en la intensidad, en la dinámica. Personalmente, creo que un enganche o un jugador que haga la pausa es necesario.

- ¿Por qué no hay más enganches?

- Porque los entrenadores tienen otros perfiles, otros objetivos. Se busca más un resultado inmediato que un juego colectivo. Hasta en la propia selección pasa, el propio Messi no es enganche, es un jugador de ir para adelante. Entonces el tema de la pausa queda al margen y se busca la intensidad. Y en inferiores el trabajo ya comenzó a adaptarse a esos objetivos.

- ¿Qué entrenadores y compañeros te han marcado en tu formación?

- Hugo López fue para mí un técnico muy ganador, una persona que siempre estuvo al lado de los jugadores. "Taqueta" Barrionuevo también fue un gran técnico para mí. Y siendo un poco más grande, Gustavo Merlo me pareció un gran entrenador. Él y el "Pilo" Nuñer me parecieron dos técnicos muy buenos, con muchas capacidades. En cuanto a la forma de trabajo creo que son dos entrenadores que están a otro nivel. Y como compañeros tuve la posibilidad de jugar con Luciano Lo Bianco, una bestia; con Alexis Martínez también. El arquero Javier Colli también. Todos ellos han estado en otro nivel y se nota mucho.

- ¿Qué jugadores del fútbol te gustan?

- "El Manteca" Martínez, que ahora está lesionado pero que tengo la posibilidad de jugar con él en BAP; Juan Manuel Quevedo, de La Loba, me parece un gran jugador también. "El Bichi" Martínez también me parece un jugador tremendo.

- ¿Cuál es tu definición de fútbol lírico?

- No tirarla para arriba, dársela a un compañero, salir jugando, no revolearla, tratar la pelota con cariño. En el fútbol local muchas veces las canchas no ayudan para jugar por abajo, pero en el fútbol de primera uno no lo puede creer. La pelota se puede perder, porque es un juego, pero una cosa es perderla por un pelotazo y otra por querer salir jugando.

"La presencia de un enganche no te asegura jugar mejor"

El volante de River de Junín, Juan Manuel Quevedo, de 33, también fue consultado por Democracia sobre la actualidad de nuestro fútbol. Es palabra más que autoriza ya que se trata de unos de los jugadores de mayor jerarquía.

El capitán de River contó que de chico no jugaba al fútbol, que le gustaba más el tenis y que después también practicó básquet, en Ciclista. Pero cuando conoció el fútbol su vida cambió por completo. Al respecto, dijo: "En River tuve la suerte de que estuviera Sergio Lippi; alguien que me ayudó mucho y que me hizo debutar en primera. Después de La Loba, a los 18 años, me fui a San Lorenzo. En San Lorenzo estuve cinco años y me fui a préstamo a Estudiantes (LP), después jugué en España, me volví, jugué en Temperley, en Palestino de Chile, estuve un tiempo en Uruguay, después vine a Sarmiento y después me fui a Colombia donde jugué cuatro años".

"Cuando volví a Buenos Aires mi novia quedó en embarazada y decidimos venirnos a Junín para estar más tranquilos. Y un poco también para jugar en La Loba", remarcó.

- En tu caso no sos un enganche clásico.

- No, pero he jugado en este puesto. En realidad siempre jugué de volante, hoy lo hago de doble cinco.

- ¿Con qué te has encontrado en este regreso al fútbol local?

- Volví en diciembre y tuvimos la suerte de salir campeones después de 17 años. Ese torneo nocturno me gustó mucho, tuvimos la suerte de salir campeones y noté que en la mayoría de los clubes había muy buenos jugadores. Y en este torneo que estamos jugando vamos bien, de todas maneras siempre hay cosas para mejorar.

- ¿Cómo cuales?

- Creo que principalmente se tiene que seguir trabajando mucho más en las inferiores. En la formación de ellos está el futuro. Si llegan a primera hay cuestiones que tienen que saber, desde lo deportivo y de lo que significa jugar en una primera división.

- ¿Cuál es tu opinión de los cambios tácticos? Por ejemplo, de la eliminación de un enganche.

- La presencia del enganche no te asegura que juegues mejor. Y en Junín las canchas tampoco están en las mejores condiciones como para intentar jugar siempre. Hay dos o tres canchas nomás donde se puede intentar. En la nuestra no se puede jugar tranquilo porque la pelota pica mal. Pero más allá de eso, como equipo hay que estar preparado para intentar jugar siempre.

- ¿Es necesario hacer una pausa?

- El fútbol ha cambiado mucho. Personalmente me gustan los equipos que juegan 4-3-3, que ponen mucha gente en el ataque. De todas maneras la cuestión táctica no es tan importante, no te garantiza nada, ni buen juego, ni te garantiza ganar. Podes jugar con un 4-4-2 y los cuatro del medio ser volantes de ataque. Lo lindo del fútbol también es eso, las variantes que existen.

- ¿Qué entrenadores te han marcado?

- En Colombia tuve un técnico, Carlos Silva, que me marcó muchísimo. También tuve al "profe" Valdecantos, que hoy está en Boca con Guillermo.

- ¿Y compañeros?

- Muchos, en San Lorenzo tuve la suerte de jugar con "El Pocho" Lavezzi, "El Pitu" Barrientos, Jorge Ortiz, Zabaleta, Gonzalo Rodríguez y algunos más. En Colombia también hay muy buenos jugadores.



- ¿Existe el fútbol lírico?

- No sé. No sé si existe. El fútbol tiene muchas facetas. Me gusta la discusión de qué significa jugar bien al fútbol. Creo que jugar bien influye muchas cosas. A veces en la presión se puede sacar ventaja. Tirar un caño no es jugar bien. Hacen falta otras cosas.

"Me gustan los equipos con enganche, que proponen jugar"

Gastón “Gamuza” Morán tiene 27. Siempre fue enganche pero también puede jugar como media punta, libre. A los 4 años arrancó en Independiente de Junín y llegó a primera. A los 16 se fue a Chacarita y estuvo un año en las inferiores. Volvió a Junín para jugar en Sarmiento (B Metropolitana), después en Newbery y se fue a Fénix (B Metropolitana) donde disputó varios partidos. Jugó en Moreno y ahora está en Villa.

- ¿Qué opinión tenés del fútbol local?

- Es muy competitivo. Hoy hay muchos chicos jóvenes jugando, algo que antes no ocurría. Hoy un equipo titular tiene cuatro o cinco pibes de veinte años y eso antes no pasaba. También lo veo más físico. A veces es más complicado estar bien físicamente que jugar bien. En ese sentido creo que las cosas cambiaron mucho.



- ¿Qué fútbol te gusta?

- Me gustan los equipos con enganche, que proponen jugar, siempre teniendo el control de la pelota.

- ¿Qué entrenadores y jugadores te han marcado?

- En inferiores, Hugo López es uno de los mejores entrenadores que he tenido. Yo lo tuve en Independiente y aprendí mucho de él. Después, como compañeros, Sebastian Picirillo y Rodrigo Galante han sido dos grandes jugadores con los que me ha tocado compartir una cancha.

- ¿Cómo ves el torneo local? ¿Villa es candidato?

- Está muy parejo. Después que termine esta ronda empieza otro torneo. Nosotros estamos muy bien y si clasificamos creo que vamos a estar entre los mejores, vamos a dar pelea hasta el final. Le tengo mucha fe al equipo.

- ¿Existe el fútbol lírico?

- Es buena pregunta, no sé, creo que cambió mucho todo. Hoy el fútbol es mas vertiginoso. Messi es un lírico pero va para adelante, busca el arco contrario siempre. Ser lírico tampoco significa jugar bien. Podes tirar caños y sombreros pero perder por goleada. Pero siempre es lindo ver un caño, una gambeta o un sombrerito.