Sarmiento juega ante su gente y va en busca del segundo triunfo en el torneo

Sarmiento recibe esta tarde a Santamarina de Tandil para disputar el encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo de la B Nacional. El choque será en el Estadio "Eva Perón", arranca a las 18 y Fabricio Llobet será el árbitro.

Con la mente puesta en lograr el segundo triunfo en el certamen, el entrenador Iván Delfino tiene el once inicial confirmadísimo para recibir al Aurinegro. El apoyo del hincha, como siempre, ocupará un lugar central.

Desde lo deportivo, durante la semana, el DT despejó todas las dudas en relación a los titulares. Javier Capelli por Matías Sarulyte y Joaquín Vivani por Ignacio Cacheiro serán finalmente los dos cambios en relación al equipo que en la fecha pasada empató 1 a 1, de visitante, frente a Estudiantes de San Luis.

En definitiva, el Verde formará con Fernando Pellegrino; Maximiliano Méndez, Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Joaquín Vivani, Luis Yamil Garnier, Guillermo Farré y Nicolás Rinaldi; Patricio Vidal y Nicolás Miracco. Además de esos once, también quedaron concentrados: el arquero Manuel Vicentini; los defensores Ariel Kippes y Sarulyte; los volantes Gonzalo Bazán y Eric Palleros; y los delanteros Ignacio Cacheiro y Héctor Cuevas.

En cuanto al rival de esta tarde, el Aurinegro de Tandil viene de ganarle a Quilmes por 3 a 2 en un gran partido. En lo que va del torneo, Santamarina obtuvo siete de los últimos nueve puntos en juego.

Como el plantel no cuenta con lesionados ni suspendidos, el técnico Héctor Arzubialde repetiría ante el Verde la formación por cuarto compromiso de manera consecutiva; alinearía con Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Alfredo González, Salvador Sánchez y Fernando Biela; Agustín Cardozo; Ezequiel Barrionuevo, Leonardo Fredes, Leonel Pierce y Braian Guille; y con Martín Michel como único delantero.



Llegó el volante Nahuel Estévez

La semana terminó con una buena noticia para Sarmiento. Como este diario ya lo informó, el volante Nahuel Estévez firmó el jueves por la tarde su contrato para jugar en el Verde.

El futbolista de 21 años llegó a préstamo de Estudiantes de La Plata y jugará hasta junio de 2018. Ocupará el lugar que dejó vacante el lesionado Iván Etevenaux y su convenio con el club de nuestra ciudad no incluye cargo ni tampoco opción para extender el vínculo.

Como dato a destacar, Estévez es diestro y puede jugar de doble cinco o bien de carrilero por la banda derecha. Entre sus cualidades, Estévez tiene un gran despliegue físico, gran pegada y mucha presencia en el área rival.

Rafaela no pudo contra Almagro

Atlético de Rafaela desperdició la oportunidad de quedar a una unidad de la punta, al empatar anoche en su cancha 1 a 1 con Almagro, que sufrió dos expulsiones en el segundo tiempo, en partido de la octava fecha de la Primera B Nacional de fútbol.

Alan Bonansea marcó el gol del Tricolor a los 23´ de la etapa inicial y lo empató Jorge Velázquez a los 6´ del complemento.

En la segunda etapa Almagro sufrió las expulsiones de Matías Di Benedetto (22´) y del propio Bonansea (33´). A pesar de la superioridad numérica y de la opción de meterse de lleno en la pelea por la punta, la “Crema” no tuvo creatividad ni eficacia para romper la defensa visitante y debió conformarse con el empate.

Rafaela suma ahora 12 puntos en ocho encuentros (tres triunfos, tres empates y dos caídas) y Almagro quedó en 11 (3, 2 y 3).

En la próxima jornada, Rafaela visitará a Instituto en Córdoba y Almagro recibirá en José Ingenieros a Boca Unidos de Corrientes.

El otro empate en el inicio de la octava fecha

Independiente Rivadavia de Mendoza y Guillermo Brown de Puerto Madryn igualaron anoche sin tantos, en un discreto partido, con escasas emociones y un segundo tiempo para el olvido, de la octava fecha del torneo de la Primera B Nacional.

De esta manera, el equipo local sigue sumergido en la lucha para no caer en zona de descenso, mientras que Brown, que venía de tres victorias consecutivas, no tuvo audacia para llevarse los tres puntos y alcanzar transitoriamente en la punta del torneo al líder, Agropecuario Argentino de Carlos Casares.

Un primer tiempo discreto, con muy pocas emociones en los arcos y el abuso de pelotazos, la mayoría sin destinos claros, fueron los argumentos que ofrecieron ambos equipos.

El local dependía del desequilibrio que podía generar por izquierda Méndez, mientras que por el lado del visitante, el despliegue de Bruera y Puig le daba ventajas en el mediocampo.

Piergíácomi tuvo dos oportunidades para abrir el marcador a favor del “Azul” pero no las supo aprovechar, en ambos casos rematando desviado.

El equipo patagónico se animó y tuvo dos claras oportunidades, que fueron salvadas por el arquero Aracena. Primero con un cabezazo de Merolla, que el guardavallas sacó en gran forma al córner, y luego al taparle otro cabezazo, esta vez a Puig.

En el segundo tiempo se vio lo peor del partido, porque los dos compartieron desaciertos, abusaron del pelotazo y no tuvieron ideas. Por consiguiente, no hubo emoción en las áreas y los arqueros fueron prácticamente espectadores, ante la falta de vocación ofensiva de ambos equipos.