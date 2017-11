Boca se entrenó sin seis titulares de cara al partido contra Los Andes

Boca trabajó en Casa Amarilla a puertas cerradas pensando en el encuentro amistoso de mañana frente a Los Andes en la Bombonera y Guillermo Barros Schelotto analiza qué equipo poner en cancha con las seis bajas que tiene en el once titular que viene de ganar el Superclásico en el Monumental.

Con la intención de no perder el ritmo futbolístico de cara a la próxima fecha de la Superliga, el Mellizo armó un amistoso ante el Milrayitas de Lomas de Zamora en el que plantará un equipo con mayoría de suplentes.

El DT de Boca no tendrá para mañana a su goleador Darío Benedetto y a Cristian Pavón que están con la Selección Argentina; a los colombianos Frank Fabra, Wilmar Barrios, Edwin Cardona; y al uruguayo Nahitan Nández. Más de medio equipo afuera.

Y con este panorama desolado, Guillermo no le queda otra que mover fichas y darle más minutos a esos futbolistas que trabajan por un lugar en Boca. El técnico xeneize le daría pista a Gino Peruzzi, Fernando Evangelista, Julián Chicco, Cristian Espinoza, Walter Bou y Junior Benítez.

Entonces, Boca enfrentaría a Los Andes en el primer turno con: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Fernando Evangelista; Leonardo Jara, Julián Chicco, Pablo Pérez; Cristian Espinoza, Walter Bou, y Junior Benítez.

Boca enfrentará a Los Andes en dos partidos, de 60 minutos cada uno, primero con los titulares luego los suplentes en el que aparecerá el colombiano Sebastián Pérez, que hará por primera vez fútbol formal después de la operación en en la rodilla.

Sin dudas, una buena noticia para Guillermo porque tendrá en su mente a un volante central más, que de alguna manera compensará la baja de Gago. Y si la evolución de Pérez continúa como hasta ahora, hasta podría ser tenido en cuenta por el Mellizo antes de que finalice el año.