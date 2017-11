“Hice todo en el Inter para jugar en la Selección”, dijo Mauro Icardi

El delantero Mauro Icardi, ausente por una lesión menor en la gira que emprendió la Argentina por Rusia, declaró ayer que “hizo de todo en el Inter para estar en la Selección” y agregó que “jugar con la camiseta celeste y blanca ha sido siempre su sueño”.

“Hice de todo en el Inter para poder estar en mi Selección. Jugar con la camiseta celeste y blanca fue siempre mi sueño”, comentó el delantero rosarino en declaraciones al canal Inter TV.

“Agradezco a Italia por todo lo que me dio durante estos años, pero tengo claro que soy y me siento argentino”, añadió Icardi, de 24 años, quien ingresó en una suerte de polémica luego de haber sido dado de baja por el entrenador Jorge Sampaoli de la convocatoria para la gira que Argentina lleva adelante por Rusia, donde se medirá el sábado ante el país anfitrión y el martes frente a Nigeria.

“Haber jugado para la Selección nacional (en Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018) fue bellísimo y emocionante. Era mi sueño. En estos cuatro años en el Inter hice todo para ganarme un puesto”, reiteró Icardi, quien fue citado por Sampaoli luego de haber sido ignorado por los dos entrenadores que lo precedieron, Gerardo Martino y Edgardo Bauza.

Si bien había sido convocado para la gira por Rusia, Icardi terminó bajándose por una molestia en su rodilla derecha. Según el parte médico del Inter se trató de un golpe en el partido ante Torino que no revestía gravedad y con 4 o 5 sesiones de fisioterapia estaría curado.

Lo cierto es que Sampaoli no lo tendrá en cuenta para estos dos partidos y con el regreso de Gonzalo Higuaín, las chances de Icardi de jugar la Copa del Mundo podrían disminuir sustancialmente.