La vuelta de Agüero, el debut de Lo Celso y una duda para el amistoso con Rusia

El director técnico de la Selección Argentina de fútbol, Jorge Sampaoli, decidió el regreso de Sergio Agüero y el debut del jugador del PSG, Giovani Lo Celso al tiempo que mantiene una duda en defensa para el amistoso de mañana en el estadio Luzhnikí de Moscú, ante el combinado local.

El santafesino repitió ayer la formación que había dispuesto el miércoles durante un nuevo entrenamiento en el predio de Spartak Moscú, donde el equipo prepara el primer juego de la gira por el país sede del próximo Mundial 2018.

La novedad más importante en la alineación argentina será la vuelta del Kun Agüero y en la función de centrodelantero, puesto que dejó vacante Mauro Icardi tras quedar al margen de la convocatoria por una controvertida lesión.



Agüero, de 29 años, consagrado recientemente como máximo goleador histórico del Manchester City de Inglaterra, tendrá sus primeros minutos en la era Sampaoli, luego de ocupar el banco de suplentes -sin ingresar- en la doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Venezuela.

Otro retorno será el del tucumano Matías Kranevitter (24 años), jugador del Zenit de San Petersburgo, cuyo último partido en el seleccionado argentino fue el empate con Perú (2-2) en Lima el 6 de octubre del año pasado con Edgardo Bauza como entrenador.

También en la zona media del equipo, Sampaoli sorprendió con la inclusión de Lo Celso, futbolista de París Saint Germain de Francia, que tendrá su debut absoluto en el equipo mayor.

El ex Rosario Central, de 21 años, registra apenas un antecedente con la camiseta albiceleste y fueron los pasados Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2013 como parte de un equipo sub 23 que, dirigido por Julio Vasco Olarticoechea, no logró superar la primera ronda.

Lo Celso formaba parte de una nómina de reserva que entregó Sampaoli al momento de hacer el llamados para los dos amistosos en Rusia y finalmente se ganó un lugar por la lesión de Marcos Acuña.

De modo que el entrenador santafesino debe decidir sólo un plaza en defensa para terminar de delinear el equipo que jugará mañana desde las 10. El ex River Plate Germán Pezzella ocupó el equipo titular en el entrenamiento de ayer pero el ex Ferro, Federico Fazio, todavía tiene chances de ingresar en la formación inicial.

Así, los problables once son Sergio Romero; Javier Mascherano, Pezzella o Fazio y Nicolás Otamendi; Eduardo Salvio, Enzo Pérez, Matías Kranevitter y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero y Angel Di María.