Delfino paró los titulares en Sarmiento que mañana recibirán a Santamarina de Tandil

El director técnico de Sarmiento, Iván Delfino, ya tiene a los titulares que mañana recibirán a Santamarina de Tandil para disputar el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo de la Primera B Nacional.

Javier Capelli por Matías Sarulyte y Joaquín Vivani por Ignacio Cacheiro serían los dos cambios que introduciría el DT en relación al equipo que en la fecha pasada empató 1 a 1, de visitante, frente a Estudiantes de San Luis.

El partido contra el Aurinegro de Tandil arrancará a las 18, se jugará en el Estadio "Eva Perón" y estará arbitrado por Fabricio Llobet. Para recibir a Santamarina, Delfino ayer realizó un trabajo táctico y un ensayo de fútbol con el que sería el once inicial.

Fernando Pellegrino; Maximiliano Méndez, Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Joaquín Vivani, Luis Yamil Garnier, Guillermo Farré, Niacolás Rinaldo y Patricio Vidal; y Nicolás Miracco como delantero serían los once para el choque de mañana.

Además de los futbolistas mencionados, también integran el grupo de futbolistas concentrados: el arquero Manuel Vicentini; los defensores Ariel Kippes y Sarulyte; los volantes Gonzalo Bazán y Eric Palleros; y los delanteros Ignacio Cacheiro y Héctor Cuevas.

El grupo de jugadores concentrados se entrenará hoy por última vez y luego descasará hasta mañana. De esta manera, el Verde ultima detalles para recibir a un rival complicado, que viene de racha y que será un linda prueba de fuego para los dirigidos por Delfino.

El rival

El Aurinegro de Tandil viene de ganarle a Quilmes por 3 a 2, y obtuvo siete de los últimos nueve puntos en juego. Hasta el momento, el plantel no cuenta con lesionados ni suspendidos por lo que todo parece indicar que, de no mediar inconvenientes, el técnico Héctor Arzubialde podría repetir la formación por cuarto compromiso de manera consecutiva para enfrentarse al Verde.

En definitiva, Santamarina alinearía con Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Alfredo González, Salvador Sánchez y Fernando Biela; Agustín Cardozo; Ezequiel Barrionuevo, Leonardo Fredes, Leonel Pierce y Braian Guille; con Martín Michel como único delantero.

Octava fecha

HOY

21.30: Atl Rafaela vs. Almagro

21.30: Ind. Rivadavia vs. Brown (PM)

MAÑANA

17.00: Aldosivi vs. Flandria

17.05: Quilmes vs. Nueva Chicago

18.00: Sarmiento (J) vs. Santamarina

EL DOMINGO

15.30: All Boys vs. Agropecuario

17.00: Boca Unidos vs. San Martin (T)

17.00: Gimnasia (J) vs. Riestra

19.00: Villa Dalmine vs. Estudiantes (SL)

19.00: Mitre (SdE) vs. Juv. Unida (G)

21.05: Ferro vs. Brown (A)

JUEVES 16

21.00: Dep. Morón vs. Instituto

Libre: Los Andes.