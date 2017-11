Habló Messi desde Rusia: promesa y revelaciones

“Me voy caminando hasta San Nicolás”. Lionel Messi no dudó ante la consulta sobre qué haría si la Argentina consigue el título en el Mundial Rusia 2018. La promesa frente al micrófono de TyC Sports quedó sellada con un apretón de manos y estará en pie de acá a julio del próximo año. Leo sabe que puede ser su último oportunidad de levantar la Copa del Mundo y se muestra confiado, más allá de todo lo que sufrió para lograr la clasificación. “Siempre imaginé que lo íbamos a sacar adelante, pero pensaba que lo íbamos a sacar antes de llegar a Ecuador”, confesó.

Por eso, ante la consulta sobre si aceptaba una promesa, no puso reparos. Y hasta tuvo la posibilidad de elegir: caminata hasta Luján o los 70 kilómetros entre Rosario y San Nicolás. Si el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli se consagra en Rusia puede haber una movilización pocas veces vista.



En la primera convocatoria desde la clasificación al Mundial, el capitán argentino habló de todos los temas y hasta dejó algunas revelaciones.

“Jamás puse ni saqué a nadie de la Selección, porque no es mi forma. Estoy acá para sumar y para tratar de ganar”, disparó el delantero.

Y repasó: “Son tantas las barbaridades que se dijeron... Agüero, Pipa, Masche, Biglia son figuras en el mundo. Que digan que juegan porque son amigos míos es una falta de respeto. Primero, para ellos. Y después, para mí”.

Descartó por el momento moverse del Barcelona de España al indicar que “no suelo mirar a futuro, trato de vivir día a día. Me fijo los objetivos que me planteo con el club y la selección”.

Aseguró que “en el Mundial no me gustaría cruzarme con España. Prefiero evitarlos a ellos, serían un rival muy difícil” y subrayó que “los candidatos son Brasil, España, Francia e Italia”, ya que “son los que mejor están haciendo las cosas”.



Sobre el DT Sampaoli dijo que le “parece una persona muy inteligente, que tiene muy en claro con lo que quiere para sus equipos. Trabaja mucho y se nota. Se veía en los equipos que dirigió, como la selección de Chile. Lo que estoy viendo ahora al lado suyo era lo que imaginaba”.

Y hasta le dedicó palabras a Gonzalo Higuaín: “Jugamos la final de un mundial, dos finales de Copa América. Mínimo dos de las tres las merecimos ganar. No se nos dio. Lamentablemente, Pipa tuvo las situaciones que tuvo y se la agarraron con él. Pero bueno, estamos acostumbrados a que se digan barbaridades de nosotros”.

Además, se refirió a la agónica clasificación y reconoció que se imaginaba otro desenlace. “Siempre pensé que lo íbamos a sacar adelante. Pero también pensaba que a Venezuela y a Perú le íbamos a ganar de local y que íbamos a clasificarnos antes, no que tendríamos que buscar la clasificación en Ecuador. Y cuando empezamos perdiendo... Se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Por suerte, lo empatamos rápido y no nos desesperamos”, confesó.

Y sobre el final no se olvidó de mencionar que aunque “va pasando el tiempo” “las ganas están” de jugar en el país: “Siempre dije que me gustaría jugar en Newell's”.