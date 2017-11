Sarmiento hizo fútbol e Iván Delfino definiría hoy el equipo

Una sesión de fútbol realizó ayer el plantel profesional de Sarmiento de Junín, a las órdenes del técnico Iván Delfino, preparàndose para el partido que librará el próximo sábado en el estadio "Eva Perón" de nuestra ciudad ante Santamarina de Tandil, con arbitraje del cordobés de Villa Allende, Fabricio Llobet.

Fueron 40 minutos de fútbol y con respecto al equipo que el pasado fin de semana empató por la séptima fecha del torneo de Primera "B" Nacional, como visitante ante Estudiantes de San Luis (1 a 1), volvería a ser titular, tras cumplir la fecha de suspensión por la expulsión que soportó ante Deportivo Riestra, el defensor central Javier Capelli.

Ayer, en la práctica, Delfino puso en cancha a Fernando Pellegrino; Maximiliano Méndez, Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Ignacio Cacheiro; Yamil Garnier, Guillermo Farré, Nicolás Rinaldi y Patricio Vidal; y Nicolás Miracco, quienes podrían ser titulares ante los tandilenses, mientras que luego ingresaron Gonzalo Bazán (por Cacheiro) y Joaquín Vivani por Garnier, quien fue preservado en los últimos minutos del ensayo futbolero.

Las dudas que aún mantiene Delfino son, precisamente, la inclusión de Bazán o Cacheiro en la zona de volantes y si sigue como titular "Maxi" Méndez, quien podría dejarle su puesto a Capelli y Matías Sarulyte seguir como titular en la zaga central.

En el otro equipo jugaron Manuel Vicentini; Ariel Kippes, Sarulyte, Federico Pieretto y Facundo Castet; Vivani, Agustín Pascucci, Eric Pallero y Bazán; Julián Brea y Héctor Cuevas, destacándose que empataron 1 a 1 en el ensayo de la víspera, con goles del "Pato" Vidal para los titulares y de Brea para el otro conjunto.

Hoy, el plantel volverá a efectuar una práctica más de fútbol, seguramentre más intensa que la de ayer, y mañana cerrarán los adiestramientos con trabajos con pelota parada, para luego quedar concentrados a la espera del cotejo ante Santamarina.

La programación

El programa de partidos de la octava fecha de la "B" Nacional, es el siguiente:

Mañana viernes, a las 21.30: Atlético Rafaela vs. Almagro e Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Brown de Puerto Madryn.

Sábado 11: A las 17, Aldosivi de Mar del Plata vs. Flandria; 17.05: Quilmes vs. Nueva Chicago y a las 18: SARMIENTO vs. Santamarina de Tandil.

Domingo 12: 15.30: All Boys vs. Agropecuario de Carlos Casares.

17 hs.: Boca Unidos de Corrientes vs. San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Riestra.

19: Villa Dálmine vs. Estudiantes de San Luis y Mitre de Santiago del Estero vs .Juventud Unida de Gualeguaychú.

21.05: Ferro Carril Oeste vs. Brown de Adrogué.

Jueves 16, a las 21: Deportivo Morón vs. Instituto de Córdoba.

Libre: Los Andes.