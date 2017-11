Delfino comienza con los ensayos de fútbol para definir los titulares

Ayer fue otro día de trabajo para el plantel de Sarmiento que encabeza el director técnico Iván Delfino. Finalizada en su totalidad la séptima fecha del torneo de la B Nacional, el empate del Verde logrado en San Luis, frente a Estudiantes, no cambió mucho el presente del equipo en las tablas de posiciones.

Empatar de visitante y ganar de local siempre es negocio en torneos duros como el que le toca disputar al conjunto de nuestra ciudad. Por eso el partido del sábado, en el Estadio "Eva Perón" es clave. A las 18, con el arbitraje de Fabricio Llobet, el equipo de Iván Delfino recibirá a Santamarina de Tandil con la ilusión de ganar para avanzar en las posiciones y para ir escapándole a los últimos lugares de la tabla del descenso.

Con esa necesidad imperiosa de sumar de a tres, el DT del Verde comenzará hoy con los ensayos de fútbol que irán definiendo los once titulares para el choque del sábado. Por el momento, se cree que Javier Capelli regresaría a la titularidad tras haber cumplido con la fecha de suspensión.

Habrá que ver si Delfino respeta a Capelli como marcador central o si lo introduce en el equipo en reemplazo del marcador de punta por la derecha, Maximiliano Méndez, quien viene teniendo flojas actuaciones.

En definitiva, entre las opciones, el Verde podría formar con Fernando Pellegrino; Capelli o Méndez, Matías Sarulyte; Lucas Landa y Ramiro Arias; Ignacio Cacheiro; Yamil Garnier, Guillermo Farré, Nicolás Rinaldi y Patricio Vidal; y Nicolás Miracco como único delantero.

Todos los resultados de la séptima fecha

Los resultados de la séptima fecha, que culminó el lunes, fueron: Los Andes 1 - 1 Gimnasia (J); San Martin (T) 0 - 2 Atl Rafaela; Nueva Chicago 1 - 1 Boca Unidos; Agropecuario 2 - 0 Aldosivi; Instituto 0 - 0 Mitre (SdE); Estudiantes (SL) 1 - 1 Sarmiento (J); Santamarina 3 - 2 Quilmes; Brown (PM) 3 - 0 Ferro; Almagro 2 - 2 Dep. Morón; Flandria 2 - 2 Ind Rivadavia; Riestra 1 - 1 Villa Dálmine; y Juv. Unida (G) 3 -1 All Boys. Libre: Brown (A).

Partidos de la fecha 8 que arranca el viernes

Viernes 10

21.30: Atl Rafaela vs. Almagro

21.30: Ind. Rivadavia vs. Brown (PM)

Sábado 11

17.00: Aldosivi vs. Flandria

17.05: Quilmes vs. Nueva Chicago

18.00: Sarmiento (J) vs. Santamarina

Domingo 12

15.30: All Boys vs. Agropecuario

17.00: Boca Unidos vs. San Martín (T)

17.00: Gimnasia (J) vs. Riestra

19.00: Villa Dálmine vs. Estudiantes (SL)

19.00: Mitre (SdE) vs. Juv. Unida (G)

21.05: Ferro vs. Brown (A)

Jueves 16

21.00: Dep. Morón vs. Instituto

Libre: Los Andes