Etapa de definiciones para el Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste

El lunes por la noche fue de alegría para el pueblo villero. Es que en el cierre de la décima fecha del Torneo Clausura 2017, el equipo de Diego “Pipo” Martino jugó un buen partido y goleó a Jorge Newbery por 3 a 0 para ponerse a tiro de la clasificación.

Leandro Milla metió dos y Francisco Gavazi marcó el restante para la gran victoria de Villa que ahora llegó a las diez unidades y se ilusiona con pasar a la próxima ronda del certamen que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

También en el cierre de la décima fecha, el lunes por la tarde, en Lincoln, Rivadavia de esa localidad superó a Sarmiento por 3 a 0 para seguir consolidando su chapa de candidato. Para el Albirrojo que dirige Pablo Gavio marcaron Facundo Blanco, por dos; y Emiliano Perujo.

En el marco de este Clausura 2017, Rivadavia de Lincoln y Mariano Moreno tienen un partido pendiente que lo jugarán este jueves, a las 21.30, en el Estadio “Leonardo Costa” de El Linqueño.

Clasificaciones

En esta primera etapa, a disputarse en trece fechas, accederán a la siguiente ronda los primeros siete equipos. A igual cantidad de puntos, pasará el que venció en el partido entre sí y en el caso de que hayan empatado se definirá por mayor ventaja de goles.

Luego, en el grupo de los siete clasificados (del 1° al 7° de la tabla), el primero de ellos esperará una ronda y el resto se enfrentarán en los play off, a un solo partido, de la siguiente manera: el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Los tres ganadores, más el equipo que esperó, jugarán las semifinales.

Lo que resta

Partidos de la fecha 11: Ambos Mundos vs. River Plate (J); Independiente (J) vs. BAP; Origone vs. Mariano Moreno; Deportivo Baigorrita vs. Villa Belgrano; Jorge Newbery vs. Rivadavia de Lincoln; y Sarmiento vs. Rivadavia de Junín.

Partidos de la fecha 12: Defensa vs. Sarmiento; Rivadavia de Junín vs. Newbery; Rivadavia de Lincoln vs. Deportivo Baigorrita; Villa Belgrano vs. Origone; Mariano Moreno vs. Independiente (J); y BAP vs. Ambos Mundos.

Partidos de la fecha 13: River Plate (J) vs. BAP; Ambos Mundos vs. Mariano Moreno; Independiente (J) vs. Villa Belgrano; Origone vs. Rivadavia de Lincoln; Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Junín; y Newbery vs. Defensa.