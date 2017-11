La Fifa premió a un cuestionado árbitro

El flamante y ya cuestionado VAR (Video Assistant Referees) tomó relevancia en nuestro país en la última semana por la prueba fallida en la semifinal de la Copa Libertadores. La tecnología no ayudó a la transparencia ni la justicia y terminó perjudicando a River frente a Lanús. Ahora, uno de los árbitros que participó de esa polémica actuación fue premiado por la Fifa: cumplirá la misma función en el Mundial de Clubes.

En aquel encuentro en la Fortaleza del Sur del Gran Buenos Aires los tres jueces de video fueron los uruguayos Andrés Cunha y Nicolás Tarán, y el boliviano Gery Vargas. Además, estuvieron el brasileño Alicio Peña Jr. (asesor) y el uruguayo Jorge Larrionda (Comisión de Árbitros de la Conmebol). La cuaterna arbitral fue colombiana: Wilmar Roldán como principal y los asistentes, Alexander Guzmán y Cristian De la Cruz (Víctor Carrillo fue el cuarto).

Con Cunha a la cabeza, los jueces del VAR no le avisaron a Roldán para que revisara una mano de Iván Marcone en su área cuando marcaba a Ignacio Scocco y River ganaba 2-0, aunque sí le advirtieron en el segundo tiempo del penal de Gonzalo Montiel a Nicolás Pasquini que terminó liquidando la serie.

Cunha fue uno de los designados por la Conmebol para realizar la misma tarea en Emiratos Árabes Unidos junto al argentino Mauro Vigliano y el brasileño Wilton Sampaio. También habrá tres jueces de Uefa y uno de AFC y Concacaf. El torneo se disputará en Abu Dhabi desde el 6 al 16 de diciembre.

La incorporación de esta tecnología en el fútbol viene siendo cuestionada no sólo en nuestro país. La Federación Alemana de Fútbol, por ejemplo, anunció este lunes un cambio en la conducción del sistema de asistencia arbitral por video tras las acusaciones que recibió de intervenir en la decisión de una jugada polémica durante la última fecha.

Hellmut Krug, quien será reemplazado por el jefe arbitral Lutz Michael Fröhlich, fue acusado de intervenir durante el partido de Wolfsburgo frente a Schalke en su función de director del VAR y supervisor del encuentro, según consignó la agencia de noticias DPA.

El comunicado de la federación alemana aclara que Krug seguirá siendo parte del proceso experimental.