Entre la baja temperatura y la lista del técnico Sampaoli

“Todavía no nos tocó bajo cero”, dice un integrante de la delegación argentina desde Moscú, en donde el equipo de Jorge Sampaoli comenzó la preparación para los dos partidos amistosos ante Rusia y Nigeria, el sábado 11 y el martes 14 respectivamente. Cantó victoria antes de tiempo. Para la noche se pronosticaba -1 de temperatura. Pero más difícil será hoy, con una mínima esperada de -3. No es para menos: el conjunto nacional inició los trabajos rumbo al Mundial Rusia 2018 en las vísperas del siempre crudo invierno ruso. Pero nada parece distraer al entrenador, que se planteó una serie de metas de cara al gran compromiso.

Sin la presión de las últimas convocatorias, en las que la selección argentina luchaba por un lugar entre los 32 mejores equipos del mundo, Sampaoli tendrá por primera vez varios días para trazar su proyecto. Los resultados, más que nunca, serán anecdóticos. El DT tendrá a su disposición a Lionel Messi y compañía para poder ver un poco más allá de los duelos inmediatos. Y en este contexto se propuso estos objetivos.



Tratar de definir la lista que va a jugar el Mundial. Al mejor estilo Alejandro Sabella, el entrenador quiere comenzar a cerrar el grupo que estará en la próxima cita olímpica. La convocatoria de jugadores que realizó respeta mucho la base de los llamados anteriores, con algunas bajas por lesión; son los casos de Gabriel Mercado, Lucas Biglia, Mauro Icardi y Marcos Acuña. Además, fuera de la citación, una vez más, habrá que ver qué sucede con Gonzalo Higuaín, que se encuentra en un gran nivel en Juventus.

“Con estos amistosos el entrenador probará jugadores, variantes y va cerrar un grupo para el Mundial”, reconoció el Papu Gómez desde suelo ruso. Por ahora, según publicó el diario La Nación, algunas semanas atrás, son 14 los futbolistas que ya tiene un lugar definido. Sólo hay lugar para nueve más.

Cristian Pavón

Según el mismo Cristian Pavón contó, ahora es otro jugador, con más visión de juego y una evolución constante. “Hoy ya no me dicen más que tengo el balde en la cabeza. En un momento estuve pasando cosas malas, que me mataron, que jugaba mal, por suerte hoy lo estoy haciendo bien”, soltó desde Rusia, en donde está concentrado con la selección.

Cristian Pavón vive un presente que le sonríe por todos lados. Figura de Boca y citado para la selección mayor por primera vez. Guillermo Barros Schelotto lo fue moldeando y Jorge Sampaoli vio el crecimiento de un 7 bravo. “Si bien se dijo que tenía el balde en la cabeza, intentaba no darle bola a eso, hacía lo mío, entrenaba a full para poder estar cada día mejor. Creo que hoy ya no me dicen más que tengo el balde en la cabeza”, soltó el delantero de 21 años.

“Fui progresando de a poco, me fueron ayudando mis compañeros y a medida que fui entrenando me fui sintiendo mejor. Por suerte me saqué el balde de la cabeza”, siguió en charla con Al Mediodía, por DirecTV.