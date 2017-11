Sarmiento arrancó la semana de trabajo pensando en el choque contra Santamarina

Sarmiento ya comenzó a preparar su próximo compromiso, correspondiente a la octava fecha del Torneo de la B Nacional.

El equipo de Iván Delfino se entrenó ayer a la tarde en Ciudad Deportiva, pensando en el choque contra Santamarina de Tandil, que deberá jugar el sábado, a las 18, en el Estadio "Eva Perón" y con el arbitraje confirmado de Fabricio Llobet.

De cara al encuentro del sábado, el DT del Verde tendrá varios ensayos para definir el equipo titular. Por el momento se especula con que el defensor Javier Capelli podría regresar a la titularidad tras haber cumplido con la fecha de suspensión.

En definitiva, el entrenador Delfino tendrá que analizar las variantes y ver cuál es el mejor esquema para recibir al conjunto tandilense.

El plantel volverá a entrenarse hoy por la mañana y recién mañana y el jueves se realizarán los ensayos de fútbol donde se podrán tener más detalles del probable once titular.

Partidos y árbitros de la octava fecha

El árbitro Pablo Echavarria dirigirá al puntero Agropecuario Argentino de Carlos Casares frente a All Boys, luego del sorteo llevado a cabo ayer por la Comisión de Árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para los encuentros correspondientes por la octava fecha de la Primera B Nacional, que aún no tienen ni días ni horarios confirmados.

Los encuentros son los siguientes: Boca Unidos (Corrientes)-San Martín (Tucumán), Ramiro López; Atlético de Rafaela-Almagro, Nazareno Arasa; Gimnasia (Jujuy)-Deportivo Riestra, Ariel Suárez; Ferro Carril Oeste-Brown (Adrogué), Julio Barraza; Quilmes-Nueva Chicago, Luis Álvarez; Aldosivi (Mar del Plata)-Flandria, Mariano González; Independiente Rivadavia (Mendoza)-Guillermo Brown (Puerto Madryn), Diego Ceballos; All Boys-Agropecuario Argentino, Pablo Echavarría; Mitre (Santiago del Estero)-Juventud Unida (Gualeguaychú), Héctor Paletta; Deportivo Morón-Instituto de Córdoba, Pablo Díaz; Sarmiento (Junín)-Santamarina (Tandil), Fabricio Llobet; y Villa Dálmine-Estudiantes (San Luis), Bruno Bocca.