Mauro Icardi se lesionó y no viajará a la gira por Rusia

El delantero del Inter Mauro Icardi fue dado de baja ayer del seleccionado nacional para la próxima gira que realizará en Rusia, sede del Mundial 2018, a raíz de una lesión en la rodilla derecha. El técnico Jorge Sampaoli sumó a Lo Celso, que juega en el PSG.

Icardi, titular en el empate de Inter ante Torino (1-1) por la 12da. fecha de la liga italiana, sufre una sinovitis con dolor en el tendón rotuliano en la rodilla derecha, según confirmó la prensa del Seleccionado argentino en su cuenta oficial de Twitter.

De esta manera, el goleador y capitán de Inter de Milán se perderá los partidos del 11 y 14 de noviembre ante Rusia y Nigeria, respectivamente.

El ex Sampdoria se sumó a la lista de lesionados que fueron desafectados por lesión junto con el defensor Gabriel Mercado y el volante Lucas Biglia. Esos dos futbolistas fueron reemplazados por Emanuel Mammana y Emiliano Insúa quienes integraron la lista de reserva.

Icardi, postergado en reiteradas ocasiones en el seleccionado en distintas gestiones y con un alto perfil mediático a raíz de su romance con Wanda Nara, aún no pudo asentarse en el equipo de Sampaoli. En su primera citación, en los amistosos ante Brasil y Singapur en Asia, no sumó minutos y desperdició oportunidades ante Uruguay, Venezuela y Ecuador en Eliminatorias Sudamericanas.

Por su parte, el mediocampista del París Saint Germain de Francia Giovani Lo Celso, fue convocado ayer por Sampaoli para la próxima gira amistosa en Rusia.

El ex Rosario Central, de 21 años, se convirtió en el jugador número 26, luego de la baja de Icardi, para afrontar los amistosos ante Rusia en Moscú, el sábado 11, y Nigeria en Krasnodar, tres días más tarde.

El rosarino integraba la lista de reserva entregada por el DT argentino y fue confirmado por primera vez para el seleccionado mayor, después de participar en el sub 23 que no pasó la primera ronda en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

El plantel comenzará hoy, en turno vespertino, su preparación en el gimnasio del hotel donde se hospedará. Será el primer trabajo de cara al primer ensayo con el equipo anfitrión, que se jugará el sábado desde las 16 (hora argentina) en el estadio Luzhnikí con capacidad para 81.500 personas.

Insúa y el mediocampista Éver Banega fueron ayer los primeros futbolistas en pisar suelo ruso y hoy lo hará el grueso de la delegación, con Lionel Messi y Javier Mascherano como destacados.