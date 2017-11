Boca profundizó el dolor de River en el Monumental

Boca Juniors se impuso en el Superclásico frente a River 2 a 1 en el Monumental y siguió con su ritmo arrollador en la Superliga al ganar su octavo partido consecutivo desde que comenzó el campeonato.

El colombiano Edwin Cardona puso en ventaja a Boca sobre el final del primer tiempo con un tiro libre a lo Riquelme, empató Leonardo Ponzio sobre los 24 minutos con un golazo desde fuera del área, y tres después desniveló el uruguayo Nahitan Nández.

Ignacio Fernández fue expulsado en River y Néstor Pitana mostró erróneamente la tarjeta roja a Cardona.

River comenzó más activo, con la intención de ahogar en la salida pero naufragó en el desorden y cuando Boca empezó a encontrarse con la pelota, liderado por Pablo Pérez, la jugó con más prolijidad.

A los 11 minutos un zurdazo de Cardona, después de un enganche, obligó a una muy buena respuesta de Germán Lux y fue la demostración de que el puntero estaba mejor acomodado al partido en ese pasaje.

Pasados los 25 mejoraron Enzo Pérez y Gonzalo Martínez, con lo que River fue adueñándose de la iniciativa y obligó a que Boca retrocediera, una acción individual de Martínez por derecha terminó con un tiro de esquina a los 26 y posteriormente, a los 34, un remate de Ariel Rojas desde fuera del área fue desviado por Agustín Rossi.

La balanza se inclinó en favor de Boca a los 37 minutos, momento en que Fernández golpeó con una violenta plancha en el pecho a Cardona, con lo que fue inobjetablemente expulsado.

A los 41, cuando por fin, después de las quejas y los conciliábulos, pudo ejecutarse el correspondiente tiro libre, Cardona, con un derechazo estupendo, al ángulo superior izquierdo, dejó sin posibilidades a Lux y estableció el 1-0.

Boca cedió la iniciativa desde el comienzo del segundo tiempo y River fue en busca de la igualdad, aunque el juego todo se caracterizó por las imprecisiones e interrupciones.

Se cumplía un cuarto de hora cuando Cardona salió sobre la izquierda, perseguido por Enzo Pérez, cayó el jugador de River y Pitana expulsó al colombiano por un presunto codazo que no existió, sólo hubo un contacto menor.

Empujado por su público, el equipo de Gallardo intentó atacar aunque sin los mejores argumentos pero llegó al empate sobre los 24, cuando Ponzio capturó fuera del área un despeje forzado y con espléndido disparo de derecha, muy ajustado contra el palo derecho, venció a Rossi.

Parecía el momento de River pero 3’ más tarde se juntaron los dos mejores jugadores de Boca para liquidar el clásico: Pablo Pérez colocó un muy buen pase al área de izquierda a derecha y Nández conectó con preciso remate de derecha para vencer a Lux.

River perseveró pero nunca encontró el fútbol suficiente ante una defensa que respondió muy bien, Boca desaprovechó sus ocasiones de contraataque, en especial una corrida de tres jugadores sin otra oposición que Lux y que finalizó con remate desviado de Frank Fabra.

De todos modos, el puntero no padeció zozobras en el último segmento del juego y terminó de fiesta por un resultado que no merece objeciones.